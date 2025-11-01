Kanapéhuszárok, figyelem! Ezek miatt még ti is kimozdultok!

Tolna vármegyében a hétvége eseményei a megemlékezésről szólnak a legtöbbeknél, de emelett más időtöltés is akad. Mutatjuk a hétvégi programokat a vármegyéből.

A Tolna vármegyei mozik mindenszentek és halottak napján is várják a mozilátogatókat. Fotó: MW

Szombat

Mozi

Szekszárd A gőgös hercegnő (cseh animációs film), 15 óra. Gabi Babaháza: a film (amerikai családi film), 17 óra. Springsteen: Szabadíts meg az ismeretlentől (feliratos amerikai életrajzi film), 19.30.

Vasárnap

Mozi

Szekszárd A gőgös hercegnő (cseh animációs film), 15 óra. Gabi Babaháza: a film (amerikai családi film), 17 óra. Roofman - a besurranó (amerikai krimi), 19.30.

Paks A gőgös hercegnő (cseh animációs film), 10 óra. Shelby Oaks - a gonosz nyomában (belga-amerikai horror), 12.40. Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 14.40. Roofman - a besurranó (amerikai krimi-vígjáték), 16.35. Icefall - tűz a jégen (bolgár-amerikai thriller), 19 óra.

Bölcske Gabi babaháza - a film (amerikai családi animáció), 16 óra. Roofman - a besurranó (amerikai krimi-vígjáték), 18 óra. Icefall - tűz a jégen (bolgár-amerikai thriller), 20.30.