A zenekedvelők már megszokták, hogy minden évben adventkor, vagy farsangkor rendeztek koncertet a Liszt Ferenc Zeneiskola művésztanárai, ám tavaly sajnos a pandémia miatt ezek elmaradtak. Idén viszont már megtarthatták, így telt házas hangverseny volt a Művészetek Házában sőt, a terem kicsinek bizonyult. Sokan érdeklődtek telefonon, személyesen, álltak kezdés előtt a bejáratnál, de nekik már nem jutott belépő.

A hangversenyt – amely most címében a tavaszi jelzőt kapta – idén sem volt könnyű beilleszteni a programsorba, mert az intézménynek vannak különféle versenyei, amelyekre a gyerekeket fel kell készíteni. Ősszel volt az országos rézfúvós-, aztán a klarinétverseny, a zongorista gyerekek megmérettetései, majd a regionális kamarazene-verseny, s hosszú még a sor. Miközben növendékeiket készítették fel, kísérték el a programokra a zenetanárok, saját fellépésükre is kellett gyakorolniuk, próbálni a partnerekkel, hiszen ez egy komoly bemutatkozás a város, és persze tanítványaik és a szüleik előtt is.

A hangverseny nagyszerű nyitása volt Lozsányi Tamás orgonajátéka, Bach g-moll Prelúdium és fúgáját játszotta. A tapasztalt koncertező tanárok mellett most mutatkoztak be a zeneiskola friss diplomás, új tanárai is, akik csak egy-két év óta tanítják a szekszárdi gyerekeket, de már szép eredményeket tudhatnak magukénak. Nagy tapssal köszönte meg a publikum a változatos program minden műsorszámát.

A háromtételes Haydn triót Töttős-Erős Edina (fuvola), Kovács-Buzás Márta (hegedű), Színé Köntös Hedvig (cselló) magabiztos előadásában hallhattuk. A fiatalok közül Kiss Kata Diána bravúros klarinétszólója (Lendvay Kamilló: Tiszteletem Mr. Goodman); Porkoláb Martin előadásában 2 lírai hangvételű ária hangzott el (Caldara: „Selve amiche és Puccini: „Ad una morta”). Laki János ihletett zongorázással mutatta be Liszt Ferenc: Desz-Dúr Consolations című darabját, aki Kolozsvári Gábor impozáns harsona játékához is méltó kamarapartner volt (Launy Grøndahl: f-moll Concert I. II. tétel).

Színvonalas produkciókkal szerepeltek a húros hangszerek művelői is. Gitárduót játszott Lászlók Éva és Tóth Mónika – Stanley Myers népszerű filmbetétdalát (Cavatina) adták elő, valamint Paganini: D-dúr triójának két tétele hangzott el Authné Fuchs Márta (hegedű), Színé Köntös Hedvig (cselló) és Molnár Márta (gitár) kamarazenélésével.

A színes műsort fémjelezte az a lendületes Saint-Saëns: Tarantella is, melyben a szereplők Kiss Kata Diána (klarinét), Töttős-Erős Edina (fuvola) és Lozsányi Tamás (zongora) voltak.

Pompás zárása volt a hangversenynek Mihalovics Zsolt népi hegedűtanár és a Bogyiszlói zenekar szereplése, melynek során megcsillogtatták a műfaj minden szépségét. A műsor vezetését, a művek ismertetését, a szereplők bemutatását Lakatos Orsolya vállalta.