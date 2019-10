Világhírű alkotók fotóit mutatják be

Az országos fotófesztivál arra törekszik, hogy a legismertebb kortárs magyar és nemzetközi alkotókat állítsa reflektorfénybe. Idén a történeti kiállítások mellett közel húsz magyar alkotó mutatkozik be.

Nobuyoshi Araki személyes fotókat készítő fényképészként tett hitvallása, mely az Érzelmes utazás című tárlatával vette kezdetét, egyértelműen túlmutat minden addig látott személyes fotón (családi- vagy emlékfotón).

A japán fotóművészet egyik alappillére egyfajta személyes és sokszínű szubjektivitás, mely nagy hatást gyakorolt és egyben bátorságot adott a fiatalabb generációknak arra, hogy nyilvánosságra hozzanak olyan fotókat, melyeken saját környezetüket ábrázolják.

Japánban a fényképezés csak az 1980-as évek végén vált elismert művészetté, a fotóművészetre specializálódott múzeumok és galériák megjelenésével.

Abban az időben Araki fényképészeti hírneve csupán erotikus alkotásaira korlátozódott, az általa nagy számban készített kísérleti fényképeket és ösztönös koncepciójú felvételeket (ezeket ő maga „ujjából kirázott ötleteknek” nevezi) csak a fényképészet világában jártas szerkesztők és kurátorok értékelték. Az 1980-as évek második felében kialakult buborékgazdaság végnapjait élték Japánban. Általános volt, hogy a költségvetésből tetemes összegeket költenek kultúrára: a nagy cégek reklám- és hirdetési költségei az egekbe rúgtak, a nagy áruházak múzeumokat alapítottak. A kor nagy kedvenceivé azok a divat- és reklámfotósok váltak, akiket a médiából ismert a közönség. Araki, aki önmagát elsősorban művésznek tekintette, kivételnek számított.

Avantgárd munkamódszerei és önkifejezése, eredeti megjelenése és viselkedése kimagasló hírnevet szerzett számára.

Araki diadalmenete a 2000-es években sem torpant meg. Fényképeiből több országban rangos magazinok állítottak össze különszámokat, a világ minden tájáról látogatták meg kurátorok és riporterek, könyvei egyre-másra jelennek meg külföldön.

Araki, aki 2020-ban tölti be 80. életévét, így nyilatkozott: „Ahogy megöregszik és egyre többet fényképez az ember, annál jobbak lesznek a fényképei. Ahogy egyre több tapasztalatot szerzünk, lelki szemeink is egyre tágabbra nyílnak.„

Legújabb műveiből érezhető az egyre növekvő életenergia, mely a halál egyre közelebbi, egyre erősebb jelenlétéből születik. Nem kétséges, hogy

Araki, aki maga is úgy fogalmaz, hogy a fényképezőgép keresője az ő igazi Paradicsoma, saját magát is beleviszi fotóiba, de a nézők is könnyen megtalálhatják önmagukat műveiben.

Az sem kizárt, hogy az, amit Araki fényképein keresztül az élet és halál drámáját támogatva mindvégig próbált nekünk átadni, lényegében véve mindig is az egész világ iránt érzett szeretet volt.

További kiállítások a Fotóhónap 2019 keretén belül

A Magyar Fotóművészek Szövetségének ösztöndíjasai az Art Market Budapest művészeti vásáron, Perneczky Géza a Capa Központban, a Bauhaus 100 eseménysorozat keretében Kárász Judit életműve a Magyar Fotográfiai Múzeumban láthatók. Mindezekkel párhuzamosan a fiatal generáció legeredményesebb alkotói közül többen is csatlakoztak a Fotóhónaphoz, így Dobokay Máté az acb Galériában, Vadászi Zoltán és Rajnai Ákos a MyMuseumban, Varga Tamás a B32 Galériában mutatja be legújabb sorozatát. A Fiatalok Fotóművészeti Stúdiója pedig az új tagok bemutatkozó kiállításával csatlakozik a programsorozathoz: a Magyar Fotóművészek Szövetségén belül működő szervezet a legkiválóbb fotográfusok alkotásait mutatja be a 35 év alattiak generációjából.

Borítókép: Nobuyoshi Araki: Szentimentális utazás