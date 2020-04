A koronavírus-járvány tárgyait gyűjti a Göcseji Múzeum

A jelenkori dokumentumok, a koronavírushoz kapcsolódó tárgyak, a város kiürült tereiről készült fotók összegyűjtésével szeretné a Göcseji Múzeum az utókor számára bemutathatóvá tenni, hogy milyen volt az élet 2020 tavaszán a zalai megyeszékhelyen.

Az Élet Zalaegerszegen a koronavírus-járvány idején címmel kedden megjelentett felhívásukban a lakosság segítségét kérik a tárgyak, fotók, dokumentumok összegyűjtéséhez – mondta el sajtótájékoztatóján Kostyál László művészettörténész, a Göcseji Múzeum igazgatóhelyettese.

A koronavírus-járvány Kostyál László szerint mindenki számára nehéz élethelyzetet jelent, ugyanakkor olyan történelmi korszak, amelyet a múzeumnak dokumentálnia kell: az utókor számára bemutathatóvá kell tenni, hogy mi jellemezte 2020 tavaszán a rendkívüli körülményeket.

Hozzátette: a múzeum munkatársai a koronavírussal kapcsolatos népi humor és legendárium kialakult formáit, jelenségeit is összegyűjtik, amelyekből a világjárvány elmúltával kamarakiállítást rendeznek.

Kitért arra is, hogy a Göcseji Múzeum a Föld napjához kapcsolódó, Museums Go Green nemzetközi felíváshoz csatlakozva szerdától a közösségi oldalán egy héten át mindennap egy-egy zöld tárgyat posztol gyűjteményéből, a feliratokban bemutatják a tárgyakat, és megfogalmazzák a jövő generációjának szánt üzenetüket. A művészettörténész beszámolt arról is, hogy a koronavírus-járvány idején több új online programot is elindítottak.

A múzeumi szakemberek egy része otthonról dolgozik, de a Göcseji Múzeum gyűjteményei, mintegy 183 ezer tételnyi anyaga online az érdeklődő nagyközönség számára is elérhetők – jelezte Kostyál László.

A muzeológusok és múzeumpedagógusok eddig 50 oktatástámogató szakmai csomagot készítettek el, amelyek folyamatosan kerülnek fel a múzeum weboldalára. Zajlanak a Zalai Múzeum 25. kötetének munkálatai, a kiadvány várhatóan október végén jelenik meg. A Göcseji Falumúzeum weboldalán öt témában (Múzeum Kertbarát, Múzeum Mesekuckó, Múzeum Pillanat, Múzeum Tanoda, Múzeum Tudástár) szólítják meg a közönséget.

A régészeti feltárások Fenékpusztán (M76-os nyomvonalán) és a leendő zalaegerszegi Mindszenty József Múzeum és Zarándokközpont (Mindszentyneum) területén tovább folytatódnak.

Az egykori Göcseji Nyomda épületében elhelyezett 15. századi téglaégető kemencék konzerválását is folyamatosan végzik, és ugyancsak folyamatos munkát ad a múzeum új állandó kiállításába kerülő tárgyak restaurálása, valamint a régészeti feltárásokon előkerülő leletek – köztük a Zala megyében elsőként talált kelta ezüstpénz – elsődleges konzerválása is.