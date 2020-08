A Magyarságkutató Intézet is kiáll Vidnyánszky Attila mellett

Gyurcsány Ferenc fenyegetése történelmünk legsötétebb időit idézi – jelentette ki Horváth-Lugossy Gábor, az intézet főigazgatója.

A Nemzeti Kulturális Tanács tagjaként kötelességemnek érzem, hogy kiálljak Vidnyánszky Attila mellett, aki eddigi szakmai tevékenysége során számtalanszor mutatta be magas minőségű színpadi darabokban a magyar történelem korábbi évszázadaiban megnyilvánuló, erkölcsi és kulturális zsinórmértékként szolgáló magyar identitás, hazaszeretet példáit – közölte a Magyarságkutató Intézet főigazgatója, akinek szavait a Magyar Nemzeti idézte.

Új feladatvállalásával nem véletlenül lett célpont – tette hozzá Horváth-Lugossy Gábor, aki a Nemzeti Kulturális Tanács tagjaként, és barátként felháborítónak tartja azt a nyílt fenyegetést, amelyet Gyurcsány Ferenc fogalmazott meg.

Ez történelmünk legsötétebb időit idézi, amely ellen közösen kell kiállnunk.

Nem szabad elfelejteni az ügy szimbolikáját. Trianon után száz évvel egy kárpátaljai rendező tehetségének és rátermettségének eredményeként jutott el hazájának nemzeti színházába, annak is az élére. Mindvégig zászlajára tűzte azokat az értékeket, amelyek nemzetünket védik és ápolják. Most az anyaországban mégis olyanok vádolják, akik miatt el kellett hagynia szülőföldjét. Gyurcsány Ferenc gondolatisága semmivel sem másabb, mint a Szovjetunió intendánsaié anno, csupán „európaibb” a csomagolás vörös helyett kék színekkel.

Természetes, hogy kiállunk Vidnyánszky Attila mellett, mert a műveivel, rendezéseivel ő is nap mint nap kiáll értünk, a magyarságért. 1956, 1989 után többször hozta úgy a sors, hogy meg kellett mutatnunk milyen is demokratának lenni Magyarországon. Most 2020-ban is megmutatjuk, ha létünket, kultúránkat, szabadságunkat, alkotótársainkat, barátainkat fenyegetik.

Vidnyánszky Attila számtalanszor bizonyította, hogy Tamási Áron, Kodály Zoltán, vagy épp Móricz Zsigmond műveit úgy is színpadra lehet vinni, hogy az a fiatalok számára is érdekes, és így közvetít örök érvényű gondolatokat, értékeket. Kevés azon művész közé tartozik, aki a magyar közélet sárdobálása ellenére alkot, sőt másoknak is teret és szabadságot ad, hogy alkothassanak.

A magyar nemzet megbecsüli Vidnyánszky Attilát – olvasható a Horváth-Lugossy Gábor által jegyzett közleményben.