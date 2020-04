A neten debütál Hajdu Szabolcs Kolozsváron forgatott filmje

A cselekmény egy éjszaka alatt zajlik, és több fő történetszálat ötvöz, melyek újabb történetek és karakterek felé ágaznak el.

Április 23-án a Vimeón debütál Hajdu Szabolcs új nagyjátékfilmje, a nagyrészt Kolozsváron forgatott Békeidő. Az első interneten debütáló magyar nagyjátékfilm Magyarországon és Romániában választható román és angol felirattal lesz elérhető. A járványhelyzet következtében Hajdu Szabolcs és csapata úttörő megoldást választott új alkotása bemutatására – írja a maszol. ro.

A Békeidő egy speciális oktatási projekt keretein belül valósult meg a Látókép-Production és a kolozsvári Filmtett Egyesület együttműködésében. A stáb és a színészek egy része nagy tapasztalattal rendelkező filmes szakemberekből állt, akiknek vezetésével romániai és magyarországi filmiskolák diákjai tapasztalatot szerezhettek egy nagyjátékfilm elkészítésében.

„Az elmúlt évek során több alkalommal is vezettünk színész és rendező csoportot Török-Illyés Orsolyával, az erdélyi Filmtett Egyesület által szerveztett filmes táborban. Hagyományosan, a tábor 10 napja alatt rövidfilmek készülnek, és lényegében az összes filmes részleg képviselteti magát a színészektől a hangmérnökökön keresztül a gyártásvezetőig. A csoportokat tapasztalt filmes szakemberek vezetik.

A legutóbbi alkalommal úgy döntöttünk, hogy kilépünk a tábor keretei közül, és létrehozunk egy egész estés játékfilmet a táborban résztvevő fiatalok közreműködésével. A cél az volt, hogy a tanulni és továbblépni vágyó fiatalok éles helyzetben is kipróbálhassák magukat. A jeleneteket eredetileg színészi gyakorlatoknak szántam, és célzottan a színészekre írtam. A későbbiekben, amikor felmerült a játékfilm ötlete, ezeket a jeleneteket kibővítettem, összefűztem, és a személyes aktualitásokon túl olyan motívumok is bekerültek, amelyek az elmúlt években a közvéleményt erősen foglalkoztatták, és heves társadalmi vitákat generáltak” – nyilatkozta Hajdu Szabolcs rendező.

A Békeidő egy film-antológia, több, egymásba kapcsolódó történettel. Különböző emberi viszonyokban járja körül a dominancia és kiszolgáltatottság kérdését, képzelet és valóság határán, legyen szó párkapcsolatról, barátságról, szülő és gyerek, állam és polgár viszonyáról. A cselekmény egy éjszaka alatt zajlik, és több fő történetszálat ötvöz, melyek újabb történetek és karakterek felé ágaznak el: egy protestáns pap és családja közötti konfliktus; egy politikai aktivista nő tizenéves lányának kalandjai; egy középkorú színész és a felesége házassági válsága, valamint egy híres színházrendező és fiatal pártfogoltjának története.

A főbb szerepekben Sárosdi Lilla, Szabó Domokos, Hajdu Lujza, Hajdu Szabolcs, Schilling Árpád, Wrochna Fanni, Földeáki Nóra és Török-Illyés Orsolya láthatóak, a film operatőre Bántó Csaba, vágója Kővári Szabolcs, zenéjét a Freakin’ Disco szerezte. A film gyártója a Látókép-Production Kft, producerei Hajdu Szabolcs, Török-Illyés Orsolya és Jim Stark (Kávé és Cigaretta, Törvénytől sújtva, Éjszaka a földön, stb.)

„Bár a filmnézés számunkra elsősorban közösségi élmény, és az Ernelláék Farkaséknál lakásmozis forgalmazása is ezt szolgálta, a jelenlegi helyzetben mégis úgy éreztük, a magunk módján mi is segíthetünk az embereknek tartalmasan eltölteni ezt a nehéz időszakot. Így jött az ötlet, hogy a Békeidő című filmmel nem várjuk ki a moziforgalmazás és filmfesztiválok feléledését, hanem online mutatjuk be. Nem utolsó sorban megtekintése kiváló alkalom független magyar filmalkotók támogatására” – mondta Török-Illyés Orsolya, a film egyik főszereplője és producere.

Borítókép: facebook