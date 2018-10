Átadták színház- és filmművészet kategóriában a Junior Prima Díjakat

Öt fiatal művész, köztük négy színész és egy színész-koreográfus-rendező, vehette át az idei Junior Prima Díjakat magyar színház- és filmművészet kategóriában kedden a budapesti Nemzeti Színházban.

A Prima Primissma Alapítvány és a kategória mecénása, a Takarék Csoport elismerését idén Gubik Petra, Mészáros Blanka, Simon Zoltán, Zoltán Áron színművész és Hegymegi Máté színész, koreográfus, rendező nyerte el.

Vida József, a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója a díjátadón kiemelte:

a tehetség minden gyerekben és fiatalban benne van, csak meg kell találni, hogy mely területen.

„Idei jelöltjeink eljátszották, megrendezték, színpadra állították a világirodalom fontos műveit, ugyanakkor még a kortárs darabokra is futott az erejükből, tehetségükből” – fogalmazott, hozzáfűzve, hogy a legfeljebb 30 éves jelöltek hazánk több mint 30 legismertebb színpadán tűntek fel eddigi pályafutásuk során. Kiemelte, hogy a zsűri dolga az idén is nehéz volt, 64 jelölt közül kellett kiválasztaniuk azt az öt ifjú művészt, akinek tehetségét a díj mellett pénzjutalommal is elismerik.

Az idén megválasztott öt Junior Primával együtt a színház- és filmművészet kategóriában összesen 84 fiatal tehetséget jutalmaztak eddig.

A tizedik alkalommal átadott, kétmillió forinttal járó Junior Prima Díjra a Takarékbank felkérésére színházak, szakmai és érdekképviseleti szervezetek 64 jelöltet állítottak, közülük választotta ki az ötfős szakmai bizottság a nyerteseket. A bizottság munkájában Eszenyi Enikő színész-rendező, a Vígszínház igazgatója; Máté Gábor színész-rendező, a Katona József Színház igazgatója; Orlai Tibor színházi producer; Káel Csaba rendező, a Müpa vezérigazgatója és Balogh Gabriella, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának tagja vett részt.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az idei díjazottak közül Gubik Petra pályáját a Békéscsabai Jókai Színházban kezdte, 2015-ben a Budapesti Operettszínház társulatához szerződött. Mészáros Blanka a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) elvégzése után 2015-ben a Katona József Színház tagja lett, ahol a gyakorlatát is töltötte. Simon Zoltán 2012-ben diplomázott a színművészeti egyetemen, majd a Miskolci Nemzeti Színházhoz szerződött. Zoltán Áron 2015-ben végzett az SZFE-n, szakmai gyakorlatát a miskolci színházban töltötte, az egyetem elvégzése után a Vígszínház társulatának tagja lett. Hegymegi Máté az SZFE-n szerzett diplomát, rendezői munkái mellett koreográfusként (Katona József Színház, Budapest Bábszínház, Vígszínház), táncosként és színészként (Forte Társulat, Katona József Színház, székesfehérvári Vörösmarty Színház) is tevékenykedik.

A Prima Primissima életre hívói 2007-ben döntöttek úgy, hogy önálló díjjal jutalmazzák azokat a harminc év alatti tehetségeket, akik korosztályukon belül szakmájukban a legjobbak. A kiemelkedő teljesítményt nyújtók az évente odaítélt Junior Prima Díjat vehetik át.