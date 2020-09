Átadták a múzeumi szakma rangos elismeréseit

Idén négy intézménynek ítéltek oda nívódíjat kiemelkedő múzeumpedagógiai programjáért.

Idén 4 intézménynek ítélték oda kiemelkedő múzeumpedagógiai programjáért a Múzeumpedagógiai Nívódíjat, a győzteseket hétfőn, a 18. Országos Múzeumpedagógiai Évnyitón hirdették ki a Szépművészeti Múzeumban.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja nyitórendezvénye 2006 óta az Országos Múzeumpedagógiai Évnyitó. A hagyományok szerint a konferencián adják át minden évben a szakma legrangosabb kitüntetéseit.

Ebben az évben Múzeumpedagógiai Nívódíjban részesült a Magyar Természettudományi Múzeum Mátra Múzeuma Változzunk át a Mátra Múzeum lakóivá! MOVEUM című programja, a Petőfi Irodalmi Múzeum Csáth-kísérletek című programja és a Budapesti Történeti Múzeum – Budapest Galéria Együtt lenni jó! című programja. Első alkalommal egy online térben megvalósult múzeumpedagógiai program, a Széchenyi Zsigmond Vadászati Múzeum Térben, időben együtt Veletek című foglalkozása is elismerést kapott. Emellett az eseményen több különdíjat és egy elismerő oklevelet is átadtak.

A rendezvényen 2020-ban első alkalommal a családok minőségi időtöltésére kiemelt figyelmet fordító intézményeket is díjazták. A Családbarát Múzeum elismerést nyolc intézmény vette át: a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Gödöllői Királyi Kastély, a Deák17 Gyermek és Ifjúsági Művészeti Galéria, a Matrica Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, a Reptár – Szolnoki Repülőmúzeum és a Budapest 18. kerületi Tomory Lajos Múzeum.

Az értékeléskor a legmagasabb pontszámot elérő három intézménynek az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 1-1 millió forintot ajánlott fel. A pénzjutalmat a Gödöllői Királyi Kastély, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Ludwig Múzeum kapta.

Az évnyitón immár negyedik alkalommal vehette át egy elismert szakember a Kiváló Múzeumpedagógus Díjat, ezt idén Béres Mária természettudományi muzeológus, humánökológus kapta meg.

Az online is figyelemmel kísérhető, egésznapos nyitóeseményt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ és a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti Galéria közösen szervezte.

Vígh Annamária, a Szépművészeti Múzeum főigazgató-helyettese köszöntőjében beszélt arról, hogy a pandémia a muzeális intézményeket is új kihívások elé állította. Mint fogalmazott, ebben a helyzetben felértékelődött a múzeumpedagógusok munkája, akiknek a nehéz körülmények ellenére is fenn kell tartaniuk a látogatók érdeklődését.

Cseri Miklós, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum főigazgatója beszédében a múzeumokat a kulturális élet egyik legjelentősebb szegmensének nevezte. Mint mondta, olyan „kifejlett”, „életerős” intézményrendszerről van szó, amely hatással van a magyar társadalomra: élményt ad, tanít, oktat, szórakoztat, hozzájárul az életminőség javításához és láthatóan képes a legnehezebb körülmények között is fennmaradni.

Az esemény alkalmából Novák Katalin, az Emmi egykori család- és ifjúságügyekért felelős államtitkára, aki októbertől miniszterként felel a területért, videoüzenetben köszöntötte a jelenlévőket.

Fekete Péter, az Emmi kultúráért felelős államtitkára is azt hangsúlyozta, hogy a világjárvány a múzeumok szerepének és létének újragondolására készteti a szakembereket. Az államtitkár szerint ez a speciális helyzet sajátos lehetőségként is felfogható, gondolkodásra sarkallja a szakembereket, hogyan tudják elérni a közönségüket, hogyan lehet más formában átadni a múzeumokban lévő tudást. Mint mondta, a 18. Múzeumok Őszi Fesztiváljának mottója, a Távol is közel is erre a helyzetre reflektál.

Fekete Péter kiemelte: a magyar múzeumok sikerrel vették a kihívást, fokozatosan elkezdtek digitális, interneten elérhető megoldásokban gondolkodni, ezek eredményeként pedig nem bezárult, hanem még jobban kinyílt a világ, „ami eddig messze volt, az közel került”. Elmondta, hogy az évnyitóval veszi kezdetét a Múzeumok Őszi Fesztiválja is. Mint hozzátette, a hazai muzeális intézményekben rejlő potenciált mutatja, hogy a rendkívüli helyzet ellenére csaknem 100 muzeális intézmény több mint 500 programmal jelezte csatlakozási szándékát a november 11-ig tartó országos rendezvénysorozathoz.

Fekete Péter megköszönte a múzeumi dolgozóknak, hogy ebben a rendkívüli helyzetben is helyt álltak, ötleteikkel, megoldásaikkal folyamatosan fenntartották az érdeklődést, oktattak, „tartották a lelket az emberekben”.

Az elismerések ünnepélyes átadását idén is szakmai konferencia követte, amely ezúttal a családbarát múzeumi témakörhöz kapcsolódott, Múzeumi családi „kirakós” címmel.

A Múzeumok Őszi Fesztiválja részletes programjairól az oszifesztival.hu weboldalon olvashatnak bővebben az érdeklődők.