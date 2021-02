Bárki körbesétálhat virtuálisan a PaBooks könyvesboltjának nyolcszáz éves falai között

A budai várnegyed szívében, a régi városháza egykori épületében, a Bölcs Várban működik a Pallas Athéné Könyvkiadó exkluzív könyvesboltja. Hihetetlennek tűnik, mégis a valóságos találkozás élményét nyújtja a PABooks egyedülálló újdonsága, amely virtuális könyvesbolti sétára hívja az érdeklődőket a régi budai városháza nyolcszáz éves falai közé.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Már önmagukban a technikai adatok is sejtetik, mi mindenre számíthat, aki belefog a felfedezésbe: 12 darab egymásba fűzött 360 fokos panorámakép által teljes egészében körbejárhatja a könyvesbolt négy helyiségét. Ennek során több mint 40 hotspotot (funkciógombot) hozhat működésbe, ezek által újabb és újabb extra tartalmakra lelhet – írja a kiadó közleménye.

Öt hotspot például épülettörténeti érdekességeket kínál. Húsz könyvbe is betekintést adnak a funkciógombok, sőt, ha kedvünk tartja, rögtön meg is rendelhetjük ezeket a PABooks webshopjában.

De ha csak olvasgatni szeretnénk, azt is megtehetjük a digitális olvasósarokban időzve.

A könyvesbolt különlegességei közé tartozik az érmeshop, ezt is megtekinthetjük virtuális sétánk során. Nézegethetjük – rá is nagyíthatunk – a vitrinekben elhelyezett tematikus darabokra. Láthatunk egy rövid videót az érmék születéséről, gyártásáról. Sőt, megnyithatunk egy érmenézegetőt is, amely a Magyar Pénzverő Zrt. webshopjába navigálja az érdeklődőt. Itt minden egyes kiválasztott érme szemügyre vehető, a hozzájuk kapcsolódó információkkal együtt, és akár meg is rendelhetők. Ha még ennél is többet szeretnénk megtudni, egy újabb gombnyomással a Magyar Pénzverő Zrt. weblapján találhatjuk magunkat, ahol újabb ismeretekre tehetünk szert.

A virtuális séta egyben virtuális kincskeresés: a PABooks ajándékcsomagot helyezett el a könyvesbolt egyik helységében. Aki rálel, ajándékkupont kap a voiz.hu hangoskönyv-alkalmazás kipróbálásához.

A virtuális séta IDE kattintva érhető el.