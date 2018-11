Böngészhető a marosvásárhelyi könyvvásár programja

A füttyös legény – Csángó népmesék című kötet kapcsán például népi hangszerbemutatót is szervez a Gutenberg kiadó és a Hagyományok Háza.

Közzétették a november 14. és 18. között zajló 24. Marosvásárhelyi Nemzetközi Könyvvásár összesített programját. A főbb programpontokat már október eleji sajtótájékoztatójukon ismertették a szervezők: Kemény István, Oravecz Imre és Tolnai Ottó is részt vesz a könyvszemlén, a színházban Katona László, Mucsi Zoltán és Scherer Péter lép színpadra, Koltai Róbert pedig ősbemutatóval készül. Most a könyvbemutatók, beszélgetések pontos időpontja is elérhető – írja a Maszol.

A vásárra meghívott költők november 16-án, péntek este hét órakor találkoznak a közönséggel a Versajándék Vásárhelynek – Mai magyar költők estje címmel megszervezett eseményen a Nemzeti Színház kistermében. Erdős Virág, Fekete Vince, Kemény István, Lövétei Lázár László, Markó Béla, Oravecz Imre és Tolnai Ottó vesz részt a beszélgetésen, amelyet Gáspárik Attila, a színház igazgatója és Szegő János, a Magvető Kiadó szerkesztője moderál.

A vásáron több erdélyi szerző új kötetét is bemutatják: többek között Kovács András Ferenc, Fekete Vince, Visky András és Markó Béla is új könyveket jelentetett meg. Centenáriumi mítoszrombolás címmel Lucian Boia történész Koinónia kiadónál megjelent Az 1918-as nagy egyesülés; Nemzetek, határok, kisebbségek című könyve kapcsán Rostás Péter István fordító és Lázok Klára történész beszélget szombat délután négy órakor.

A könyvvásár programjában számos gyermekeknek szóló esemény is szerepel, A füttyös legény – Csángó népmesék című kötet kapcsán például népi hangszerbemutatót is szervez a Gutenberg kiadó és a Hagyományok Háza. A könyvvásár honlapján virtuálisan már ismerkedhetnek az érdeklődők 14 erdélyi kiadó kiemelt újdonságaival.

