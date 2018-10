Erdély ábrázolástörténetét rendszerező kötetet mutattak be Kolozsváron

1000 év Erdélyben, 100 év Romániában.

A jelenlegi Erdély településeit ábrázoló látképek, térképek, rajzok, festmények, adománylevelek, emlékérmek, emléklapok, céhlevelek egyedülálló gyűjteményét mutatták be kedden Kolozsváron – írja a Maszol. A székelyföldi gyökerekkel rendelkező, budapesti Szalai Béla munkája, az Iconographia locorum Transsylvaniae című kötet a kezdetektől 1800-ig feldolgozott transzilván ikonográfia katalógusa.

A könyvet az RMDSZ 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában című programsorozata részeként mutatták be az Erdélyi Múzeum Egyesület székházában, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Monok István, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központjának főigazgatója és Keszeg Vilmos, az Erdélyi Múzeum Egyesület elnöke jelenlétében.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Tamás Sándor, a kötet méltatójaként rámutatott: „a vállalt cél Erdély képi megjelenésének kutatása, feldolgozása és a közönséggel való megismertetése. Meggyőződésünk, hogy szülőföldünk iránti szeretetünk megnyilvánulásának egyik módja, ha Erdély korabeli leírásait, képi megjelenéseit mi magunk is ismerjük és megismertetjük más nemzetek fiaival is. Ez 2018-ban különösen fontos, amikor mi, erdélyi magyarok az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában programmal mutatjuk be, hogy az elmúlt ezer esztendő alatt hogyan járultunk hozzá Erdély és az ország építéséhez.”

A kötetben nemcsak Kolozsvár – Erdély fővárosa, Nagyvárad – Erdély kapuja, Temesvár – Bánság hadszíntere, Nagyszeben – a Gubernium egyik székhelye, hanem összesen 65 helység és katonai jelentőségű külterületi hely 640 felkutatott és részletesen leírt ábrázolása jelenik meg közel 550 képpel ábrázolva. Ez az első alkalom, hogy ilyen pontossággal és ilyen nagyságrendben jelenik meg a mai Erdély településeinek képi ábrázolása, olvasható az RMDSz közleményében. „Apám tanított arra, hogy Erdélyt szeretni és becsülni kell, hisz felülmúlhatatlan értékei vannak. Amikor ezt a könyvet megírtam, végig erre gondoltam. Ebben a könyvben benne van az apám és az Erdély iránti szeretetem egyaránt” – mondta a szerző, Szalai Béla.

Borítókép: Nagyszeben / vikipedia