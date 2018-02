Hangszerkészítő mesterek bemutatkozása a Fonóban

Idén 15 hangszerkészítő mester mutatja be mesterhangszereit a Wine and Violin Hegedűkészítők Szalonjában, ahol koncertek is várják a közönséget április 7-én és 8-án a Fonó Budai Zeneházban.

Április 7-én két nemzetközi hírű művész, Kokas Katalin hegedűművész és Kokas Dóra csellóművész ad koncertet a nagyteremben, előadásukban Maurice Ravel Szonáta hegedűre és csellóra, valamint Kodály Zoltán Duó hegedűre és gordonkára című műve hangzik el. Másnap az Opera Quartet – Deák Sára (hegedű), Hutás Erzsébet (hegedű), Sándor József (mélyhegedű) és Nagy Domonkos (gordonka) – az opera- és a kvartettirodalom remekeiből mutat be válogatást – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

A rendezvényen 15 hazai hegedűkészítő mester állítja ki mesterhangszereit, amelyeket kézbe lehet venni, ki lehet próbálni, a készítőkkel személyesen lehet beszélgetni. A hegedűkészítők mellett két csellókészítő mester és két vonókészítő is a szalon vendége lesz. HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS A kiállítók között szerepel Adonyi Iván, Bárdi Szabolcs, Etzler Bernd, Faragó-Thököly Márton, Ficsor Gergő, Gollob Balázs, Guminár Tamás, Héjja János, Holló Bence, Kovács Tibor, Kőrösi Ferenc, Lakatos László, Nagy András, Popara Nikola és Székely Márton. Idén lesz két Violin Extra program is: április 9-én és május 28-án az Auer Trió – Kováts Péter (hegedű), Varga István (gordonka) és Fülei Balázs (zongora) – Beethoven műveit adja elő, április 14-én pedig Alexander Balanescu hegedűművész ad koncertet. Borítókép: Kokas Katalin hegedűművész játszik a Ceciliának nevezett 1697-es Stradivari-hegedűn

Forrás: MTI/Marjai János