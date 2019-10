Hangversennyel emlékeznek a Corvin köz hőseire

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Corvin közi hőseire emlékezik Bucz Magor zeneszerző hangversenye október utolsó és november első napjaiban – közölték a szervezők.

A Búcsúfia – 1956 című, több budapesti helyszínen színpadra kerülő műsorban a 25 éves zeneszerző olyan kompozíciói lesznek hallhatók, amelyek a zeneművekben használt szövegek által kapcsolódnak a forradalomhoz.

Elhangzik az ifjú komponista „Ereszd meg a felhőköt…” című motettája, amelyet egy magyar népi imádság szövegére írt Harangozó Imre 1990-es gyűjtése nyomán, illetve ősbemutató lesz az Esti imádság című kompozíció, amely Balaskó Jenő versére íródott.

Végül a Benedikty Tamás író Szuvenír című regényének soraira szerzett kamaraoratóriumot is bemutatják majd, amelyet három énekes szólista, két színművész és egy kilenctagú kamaraegyüttes ad elő. Az oratóriumban, a közreműködő színészek révén, a színház kifejezésformái is szerepet kapnak. A műsorban szereplő zeneműveket versek, irodalmi részletek egészítik ki színművészek tolmácsolásában. Ebben közreműködik mások mellett Kubik Anna Jászai- és Kossuth-díjas színművész is.

Az október 20-án az óbudai Térszínházban és 21-én a Pesti Magyar Színházban, illetve a november 4-én a Zuglói Zeneházban és 5-én az erzsébetvárosi Erőművházban sorra kerülő előadásokon vetítenek is: Corvin köziekkel készült interjúrészletek lesznek láthatók a Mindent a Hazáért – Corvin köz 1956 című dokumentumfilmből – ígérik a szervezők.

Vallomás

„Gyermekkoromtól nagy tiszteletem van azok iránt, akikben él a felelősségérzet, hogy hiteles műalkotásban fejezzék ki az 1956-os forradalomhoz fűződő érzelmeiket, gondolataikat. Bár ‘56 számomra mítosz, mégis úgy éreztem, hogy nekem is lehet kifejezni valóm e témában. Nem csak azért, mert édesapám révén, aki Debrecenben nemzetőr volt, közvetlenül kapcsolódom, hanem mert a forradalom szellemisége máig ható erejű: az egyetemes emberibb élet utáni vágy kifejeződése” – idézi a közlemény az alkotót.

Borítóképünkön Bucz Magor zeneszerző