Hé, Magyar Joe, ahogy Hobo láttatja

November 17-én mutatja be a Nemzeti Színház Földes László Hobo Hé, Magyar Joe című darabját Vidnyánszky Attila rendezésében.

A Hey Joe című dal – amelyet Jimi Hendrix tett világhírűvé – egy féltékenységi gyilkosságról szóló blues. Földes László Hobo negyven éve lefordította, és játssza a színpadon. Aztán eszébe jutott, hogy leírja egy magyar férfi, Magyar Joe gyilkos élettörténtének vázlatát – dalszövegekben. Megmutatta Vidnyánszky Attilának, aki azt mondta: színdarabot rendez belőle. Így született meg a Hé, Magyar Joe című darab, amelyet november 17-én mutatnak be a Nemzeti Színházban. Magyar Józsefet a nagyszerű színész, Rácz József játssza, Hobo pedig lényegében dalról-dalra meséli el a történetet. Remek blues est – és színdarab – írja cikkében az origo.hu.

Magyar József a hetvenes években született. Apja a rendszerváltás után bankár lett – nem volt túl jó apa, rendszeresen verte a fiát. Anyja színésznő volt. József nem szeretett iskolába járni, inkább futballista akart lenni. Később megszerette a blues zenét, legjobban a Hey Joe tetszett neki. Se zenész, se focista nem lett belőle – villamosvezetőként dolgozott. Feleségül vette az első nőt, Enikőt, akibe szerelmes lett. A nő rájött, hogy nem lesz gazdag, fényűző élete József mellett. Megcsalta, megalázta férjét. József egy nap rajtakapta a feleségét a szeretőjével. A nőt lelőtte az apja vadászpuskájával – a szerető elmenekült.

Hosszú évekre börtönbe került, ahol naponta megküzdött a lelkiismeret-furdalással és a szégyennel. Amikor kiszabadult, egy olyan világba került, amely egyáltalán nem hasonlított arra, ahol ő felnőtt, ahol a gyerekkorát töltötte. Ez a világ már nem fogadja be, József nem találja a helyét. Végül egy volt osztálytársával találkozik, aki szállást és munkát ad neki.

A darab próbája után Földes László Hobo azt mondta, hogy a Hey Joe című számot eredetileg Billy Roberts írta, és Jimi Hendrix tette világhírűvé. „Negyven éve játszom a színpadon magyarul, volt, hogy egyedül, volt, hogy Deák Bill Gyulával, valamelyik nap is a Budapest Arénában énekeltem el. Eszembe jutott, hogy ha nekem lehet amerikai nevem – Hobo -, akkor miért ne lehetne Joe is magyar. Leültem, és dalszövegeket kezdtem írni, lényegében 27 dalban megírtam a magyar, 40-es éveiben járó férfi tragikus, szomorú sorsát a születésétől a féltékenységi gyilkosságon át a börtönévekig, a lelkiismeret-furdaláson, a bűn feldolgozásán át a szabadulásig. A darab végén pedig – kiszabadulva a börtönből – itt találja magát a mai Magyarországon. Ez a történet íve.”

Aztán a dalszövegeket megmutatta Vidnyánszky Attilának, aki azonnal egy kétszereplős darabot látott a dalszövegekben, és azt mondta: megrendezi az előadást. „Nem gondoltam, hogy ebből színházi darab is lehet. A dalszövegek kronologikus történetté állnak össze. Aztán a próbák alatt fokozatosan alakult ki a kép. Rácz József, a Nemzeti Színház kiváló színésze adott instrukciókat és inspirációkat. Hihetetlenül elementáris ember. Ketten vagyunk a színpadon, és segítjük egymás előadását.”

„Ő Joe-t játssza, én pedig éneklek – lényegében a megszólaló dalokban mondom el a férfi történetét. Csupán néhány mondatot mondok prózában. Az éneklés maga a narráció. Vidnyánszky Attila rendezte, és tudja, hogy a színészi képességek híján vagyok. De Rácz Józseffel – akivel a tavalyi Gulág virágaiban is együtt dolgoztunk, és amelyben zseniális volt – különleges kettőst alkotunk. Talán neki most nehezebb, mert egy élő zenekarral kell együtt játszania, amelyben én otthonosabban mozgok. Ő a rácsok mögött van, én a rácsokon kívül éneklek. Aztán időnkét felcserélődnek a szerepek, különösen a darab második felében. Ráadásul Vidnyánszky Attila és Rácz József is nagy blues-rajongók, így a zenében is van egy nagyon erős közös szál.

Vidnyánszky Attila ismeri az egész munkásságomat. Valamit lát bennem, és meg tudja teremteni a színházban azt a környezetet, amelyben el tudom mondani, amit szeretnék” – mondta Földes László Hobo.

Az előadásban végig vadonatúj dalok szólalnak majd meg, amelyekből dupla album és hangoskönyv is készül. A darabban nem hangzik el az összes dal, a szövegek olykor csak prózában hangzanak el.

Vidnyánszky Attila évek óta dolgozik együtt Földes László Hobóval. Azt mondta: amikor 1984-ben megjelent a Vadászat című Hobo Blues Band album, akkor szerette meg Hobo zenéjét. „A Hé, Magyar Joe már nem tudom, hányadik közös munkánk – talán tíznél is többször dolgoztunk együtt Földes László Hobóval. Ez a darab egyrészt szórakoztató, főleg a bules-, a rock-, és a Hobo-rajongóknak lehet ez az előadás nagyon izgalmas. Ráadásul Hobo remekül együtt tud működni Rácz Józseffel – ez már a Gulág virágai című darabnál is kiderült. Még a hangjuk is jól szól együtt.„

„Aki eljön megnézni ezt az előadást, láthat egy tragikus történetet, és egy kiváló blues-estet. Az előadás Magyar Joe sorsáról szól, a bűnről, annak feldolgozásáról, és arról, hogy amikor kiszabadul a börtönből, találkozik egy világgal, amiben ő már idegen, ami egyáltalán nem várja őt. A lehetőségekről szól, arról, hogyan kezdhet az ember új életet, mi az, amibe kapaszkodhat” – mondta Vidnyánszky Attila.

Gyilkos még nem volt színpadon, mondta Rácz József, aki a színpadi játékban a főszerepet játssza. Azt mondta: Joe nem tud a bűntudattól megszabadulni. Mindegy, hogy a börtönben van, vagy már szabadult. Nem viseli meg a nyomozás és a börtönévek – a bűntudat és a szűnni nem akaró lelkiismeret-furdalás viszont nagyon. Ezt próbálja ábrázolni a színpadon.

Amikor nyár elején megtudta, hogy Hobo megírja a Hé, Magyar Joe-t, azt mondta, kapott egy jelet – amely talán véletlen volt, talán nem, de tény, hogy megtörtént. „A családommal nyaraltam, és amikor hazajöttünk, sétálni mentünk a feleségemmel és a kislányommal. Augusztus vége felé járt, és már tudtam, hogy készülnöm kell a szerepre. Beszélgettünk a feleségemmel Magyar Joe-ról, és abban a pillanatban Kőbánya-Alsó közelében, egy kocsmából kiszűrődött a Hey Joe című dal. Bementem. Nem ismertem a zenekart, de nagyon jól játszottak. A közönség együtt énekelt velük. Óriási élmény volt – és talán egy jel.”

Földes László Hobóval az Új Színházban találkozott először, utána a Vadászat beregszászi próbái alatt ismerték meg jobban egymást. „Azóta talán barátok lettük – ha mondhatok ilyet. Ha tudom, mindig megnézem az önálló estjeit és a koncertjeire is elmegyek. Majdnem minden lemeze és könyve megvan – legtöbb dedikált példány. Többször játszottunk már együtt. Debrecenben a Liberté ’56-ban, a szegedi Szabadtéri Játékokon a Tragédiában, Szarka Tamás Mária című zenés darabjában ő volt a kovács, én az arkangyal. A Nemzeti Színházban pedig a Gulág virágai című darabban dolgoztunk együtt” – mondta Rácz József.

Borítókép: Földes László (Hobo) és Rácz József a Hé, Magyar Joe! című darab próbáján

Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd