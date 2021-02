Kiderült, kik vállalták a világ leghosszabb operett turnéját

Az Operett Százszor elnevezésű országjárás augusztus 9-én indul és száz magyar településen áll meg ötven nap leforgása alatt.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A Budapesti Showszínház közzétette, kik azok a művészek, akik részt vállaltak az Operett Százszor elnevezésű országjárásban, amely augusztus 9-én indul és száz magyar településen áll meg ötven nap leforgása alatt.

Az Operett Százszor c. különleges és minden ízében hungarikum utazásnak nemes célja is van: felhívni a figyelmet hazánk gyönyörű tájaira, településeire és értékeire, illetve óvni és ápolni a magyar operett hagyományait. Az Operett Százszor világrekord kísérlet is egyben, hiszen ilyen sok operett koncert, ilyen hosszú operett turné még soha nem volt és várhatóan jó darabig nem is lesz.

A majd 20 ezer kilométernyi utazást, az egymás után leadott száz koncertet éppen ezért csak profi és nagy teherbírással rendelkező művészekre bízhatta a Showszínház, s hosszas válogatás és mérlegelés után végül összeállt a végleges társulat.

A primadonnák Plásztán Anett és Simon Bogi nagy népszerűségnek örvendő művészek az operettek világában, a Budapesti Showszínház is régóta számít rájuk a Nemzeti Operett Gála előadásain, míg a két bonviván, Jenei Gábor és Kósa Zsolt szintén oszlopos tagjai a Showszínház produkcióinak. A szubrett szerepét most Kovács Bea erdélyi származású magyar színésznő vállalta el, aki szintén sok musical és operett előadásában látható évek óta a Showszínháznál, Békefi László pedig a táncos-komikus megformálására vállalkozott. Az eseménysorozatot profi zenészek is kísérik majd: Berki Sándor hegedűművész és zenekara adja majd a talpalávalót, a tánckart pedig Berkes Mirjam vezetésével szerződtette le a Színház erre a nem mindennapi vállalkozásra.

Az ötven napon át tartó eseménysorozat szervezői már az EMMI-hez is benyújtottak egy támogatási kérelmet, amely elbírálására várnak, valamint magánvállalkozók megkereséseit is szívesen veszik, hogy minél látványosabb előadásokkal lephessék meg a közönséget. A száz koncerten az előzetes számítások szerint több mint százezer néző előtt áll színpadra a Társulat, ami hatalmas várakozással és izgalommal tölti el a szereplőket és a szervezőket egyaránt.

Különleges, erre a célra épített kamion-színpad biztosítja majd az előadó teret minden előadáshoz, amelynek építése is több hónapot vesz igénybe. A kamion platója 70 nm-es színpaddá alakul, a díszletek, a fény és hangtechnika illetve minden egyéb színházi kellék előre integrálva, fixen rögzítve teszi meg a teljes körutat, biztosítva a kitűnő vizuális és művészi élményeket.

Az országos turné állomásai hamarosan véglegesen kihirdetésre kerültnek, a Budapesti Showszínház honlapján mindenki megnézheti majd, hogy lakóhelyéhez melyik előadás lesz a legközelebb. A szerencsésebbeknek csak ki kell majd sétálniuk a települések főterére vagy főutcájára és ingyenesen élvezhetik ezt a minden ízében egyedülálló programsorozatot.