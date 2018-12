Kiosztották az Anilogue díjait

A film lengyel, spanyol, német, belga és magyar koprodukcióban jött létre.

Az egész estés animációk versenyét a Még egy nap élet című koprodukciós animáció nyerte dokumentarista jellegű, hiteles ábrázolásmód és a drámai kifejezőerejű, fikciós elemek magas szintű ötvözéséért, valamint a kiemelkedő vizuális és filmnyelvi megoldások alkalmazásáért – írja a Kultúra.

A film az 1975 és 2002 közt zajló angolai polgárháború borzalmait tárja elénk, mely a becslések szerint félmillió halálos áldozatot követelt. A film lengyel, spanyol, német, belga és magyar koprodukcióban jött létre, így a budapesti Puppetworks animációs filmstúdió is részt vett a film elkészítésében.

Denis Do Funan című, 1975-ben, a Vörös Khmer forradalom idején játszódó filmje a zsűri külön elismerését kapta.

A rövidfilmek versenyében a dán Martina Scarpelli Egg (Tojás) című alkotásának ítélte a zsűri a 16. Anilogue Nemzetközi Animációs Filmfesztivál Best of Anilogue-Cartoon Network Díját, mely 2000 euróval jár.

Ambrus Ferenc Hegyi Olivér Take Me Please című alkotását részesítette külön elismerésben, Pedro Rivero David Doutel és Vasco Sá Agouro című rövidfilmjét méltatta, Veljko Popovic különdiját pedig Igor Grubic How Steel was Tempered című alkotása érdemelte ki, míg a közönségdíjat Lucréce Andreae Grandpa Walrus című munkája kapta.

