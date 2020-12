Kis angyalok muzsikálnak a Virtuózok V4+ versenyében

Nagyon helyesen bíznak a tudásukban, de egy kis legális dopping sosem árt: hozzák a kabaláikat is.

Nőttön nő a feszültség a Virtuózok hatodik évadában, a Virtuózok V4+-ban. Ez nem is csoda, hiszen minden visegrádi ország (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország, valamint vendégük, Szerbia) egyaránt négy legjobb ifjú zenészét küldte a komolyzenei tehetségkutató nemzetközi színpadára.

De a legjobbak közül is választani kell, hiszen minden ország csak egyetlen Virtuózt választhat ki. Hogy ez énekes lesz, hegedűs, zongorista, vagy bármi más hangszeren játszó ifjú tehetség, az még a jövő titka. De mindegyik fiatal úgy érkezett a műsorba, hogy ő lesz az egy, a kiválasztott.

Néhányan ebből a célból még kabalát is hoztak magukkal a színpadra. A mezőny legfiatalabbja, a mindössze nyolc éves szerb Kristina Vasić meglepő módon szaxofonnal érkezett, és bár úgy játszott, mint a nagyok, nem bízta a véletlenre az előadást: a lábához rakta kedvenc kis plüsskutyáját, akit az előadás végén még a műsorvezető, Thomas Gottschalk is illően megcsodálta, és megdicsérte.

A cseh Eliška Tkadlćíková is vitt magával egy apró talizmánt a világot jelentő deszkákra, pedig valójában nem volt rá szüksége, a zongorajátékával az egész zsűrit elbűvölte.

Alžbeta Reháková énekhangját hozta a nemzetközi zsűri elé, ő már úgy érkezett a műsorba, hogy honfitársa és barátnője, Vanessa Čierna itt a vetélytársa. A két lány barátsága esküjük szerint mégis túléli a versengést, hiszen tiszta szívből drukkoltak egymásnak. Mégis csak az egyik szlovák leány juthat tovább, és Eliška kabalája az volt, hogy barátnője gyengéden megbillentette elölről és hátulról is, majd pedig

egy keresztet rajzolt a homlokára, így engedte a színpadra, ahol hetvenmillióan látták – hiszen az összes résztvevő országban egy időben adják a tehetségkutató aktuális adását.

Hogy a kabalák kinek hoztak szerencsét, az péntek este 20.30-tól kiderül a Duna Worldön látható Virtuózok V4+ második elődöntőjéből.