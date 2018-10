Költőket díjazott a Csokonai társaság

Hagyományos költőversenye nyerteseinek Tavirózsa és Lilla-díjat, a magyar irodalomért és kultúráért végzett tevékenységért Csokonai-díjat adott át szombaton Hévízen a Csokonai Vitéz Mihály Irodalmi és Művészeti Társaság.

A társaság minden évben megtartott hévízi tanulmányi napjainak keretében szombat délelőtt adták át a magyar irodalomért és kultúráért végzett tevékenységért a Csokonai-díjat, amelyet ezúttal Hizsnyai Zoltán szlovákiai magyar író vehetett át.

A rendezvénynek minden évben helyet adó Hévízgyógyfürdő és Szent András Reumakórház által alapított Tavirózsa és Lilla-díjat a péntek esti költőverseny győzteseinek osztották ki. A kolozsvári André Ferenc és a hévízi Vajna Ádám közösen írt versért kapta meg a zsűritől a Lilla-díjat, a Tavirózsa Díjat pedig Máté Anasztázia hévízi gimnazista vehette át.

Tar Ferenc, a Csokonai társaság elnöke az MTI-nek elmondta: a sok éve hagyományos költőversenyt idén is Zalán Tibor, a társaság alelnöke, művészeti vezetője indította el péntek reggel öt olyan kifejezés, félmondat vagy szó megadásával, amelyet minden költőnek versbe kellett foglalnia. A verselőknek péntek estig volt lehetőségük az alkotásra, majd miután felolvasták műveiket, a Párizsi Magyar Műhely alapító szerkesztője, Nagy Pál vezette zsűri döntött a nyertesekről.

A Csokonai társaság idei kétnapos – kötetbemutatókkal és Beck Zoltán koncertjével is kísért – rendezvényének címe Az empátia alkonya volt. Tar Ferenc ennek kapcsán azt is megemlítette, hogy alapjaiban irodalmi és művészeti megközelítésben hangzottak el előadások ebben a témában, de filozófiai értekezést, valamint Batthyány Lajos újratemetéséről és a magyar futball mélyrepüléséről szóló előadást is hallhattak a résztvevők.