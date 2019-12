Könyv jelent meg a nemrég elhunyt Dömötör Zoltánról

„Lőj, lőj, lőj! Dömötör lőj...GÓL!” címmel megjelent Jocha Károly könyve a november 20-án elhunyt Dömötör Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázóról, a tokiói ötkarikás játékok hőséről.

Rendhagyó módon kezdődött a hétfőn délután tartott könyvbemutató: a magyar sport nagyjai, olimpiai és világbajnokok – a többi között Balczó András, Varga János, Gedó György, Rejtő Ildikó és Wladár Sándor – elénekelték a Himnuszt Dömötör Zoltán és minden sportoló emlékére, akik Magyarországot világversenyen képviselte.

„Ritkán fordul elő, hogy egy könyvbemutatón ilyen sokan vannak, mint amennyien most megtöltöttétek a termet”

– állapította meg Schmitt Pál olimpiai bajnok párbajtőrvívó. A Magyar Olimpiai Bizottság korábbi elnöke hozzátette: ez az érdeklődés egyaránt szól a könyv főhősének, Dömötör Zoltánnak, valamint a szerzőnek, Jocha Károlynak is. „Jocha Karcsi éjt-nappallá téve tanulmányoz minket, sportolókat, és nemcsak a bajnokokat, hanem az érmeseket is. Mindent tud rólunk” – hangsúlyozta Schmitt Pál, majd a könyv címéről kiemelte: ezt a mondatot minden magyar sportbarát ismeri. – „De Dömötör Zoltán nemcsak lőtt, ment is a labdáért, aztán meg ott volt mindenhol, a KSI megalakításánál és az Olimpiai Bajnokok Klubjának létrehozásánál is.”

Szöllősi György, a Magyar Sportújságírók Szövetségének (MSÚSZ) elnöke a szerző méltatásakor kiemelte: a sportújságírók tudósításai nélkül a sikerek nem válhatnának közösségi élménnyé. „A könyv nyomdába adása és a megjelenés között vesztettük el Dömötör Zoltánt, így most közösen emlékezünk meg róla” – mondta az MSÚSZ elnöke. Hozzátette:

ez a szerző hetedik könyve, amely a magyar sport nagyjairól szól.

Leszögezte, az MSÚSZ örömmel állt a keményborítós, 135 oldalas könyv mellé, a Nagy Béla program keretében 50 millió forintot fordíthat könyvmegjelenések támogatására. „A magyar sport múltja nagyon gazdag, és a gazdag jövő érdekében a múltat ápolni kell”- hangsúlyozta.

Molnár Zoltán, a Magyar Edzők Társaságának elnöke kiemelte: Jocha Károly mindig szeretettel, tisztelettel, szakértelemmel ír a sportolókról, a bajnokokról. „Közel harminc éve ismertem Dömötör Zoltánt, tisztelem, becsülöm. Egyenes, tisztességes, szókimondó ember volt, ezt támasztják alá a könyvben megszólaló iskolatársak, sporttársak és tanítványok” – mondta Jocha Károly.