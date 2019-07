Magyar kiállítás nyílt Szarajevóban az I. világháborúról

Szalay-Berzeviczy Attila emlékkönyve kapcsán nyílt tárlat Bosznia-Hercegovina fővárosában, a megnyitón Habsburg György is részt vett.

Akárcsak 105 éve, idén június 28-án is felbolydult a szarajevói városháza környéke – írja a Mandiner helyszíni tudósításában.

Régi magyar egyenruháktól tarkállott az előcsarnok, magyar szótól volt hangos a szarajevói városháza.

Ez a helyiek és az arra járó turisták között már nem kis meglepetést okozott, de hamar örömbe ment át, amikor kiderült, hogy bárki odamehetett hozzájuk egy vagy több közös fotóra.

A neves magyar közgazdász, pénzügyi szakember, Szalay-Berzeviczy Attila készülő, A Nagy Háború százéves nyomában című könyvéhez kapcsolódó fotókiállítása alkalmából a könyv képanyagát állították ki.

A szarajevói rendezvényen tiszteletét tette a város polgármestere, Abdulah Skaka, a boszniai magyar nagykövetség delegációja, az EUFOR kötelekében szolgáló magyar honvéd elöljárók színe-java, valamint Habsburg György személyében a várossal és az első világháborúval eggyé forrt uralkodócsalád prominens képviselője, az utolsó Habsburg-trónörökös, Habsburg Ottó fia.

A bosnyák-magyar jövőnek szól a kiállítás

A helyszínen több volt a magyar szó, mint akármikor is a szarajevói városházán, ami nem csoda: sok vendég egyenesen Magyarországról érkezett, a szerző családtagjai, barátok, ismerősök, munkatársak, és az előbb említett katonai hagyományőrzők is természetesen magyarok voltak.

A megnyitón elsőként Abdulah Skaka szarajevói polgármester szólalt fel, beszédében azt mondta:

„A mai nap a szenvedés, valamint a szarajevói felemelkedés és elpusztíthatatlanság jelképe, ezért jobb alkalmat nem is választhattunk volna ahhoz, hogy magyarországi barátainkkal bemutassuk a Szarajevó 20. századi háborúi: Szarajevóról Versailles-ig nevű kiállítást, amit a magyar szerzőnek, Szalay-Berzeviczy Attilának köszönhetünk. És nem véletlen, hogy ez az egyedülálló kiállítás történelmi jelentőségű pillanatban jött létre, ebben a történelmi szempontból fontos helyen, Szarajevóban, ahol a 20. század kezdődött és ahol is véget is ért, mind tanúi vagyunk.”

Abdulah Skakáról egyébiránt érdemes tudni, hogy az egyik legrégebbi szarajevói család tagja, az őseit egészen 500 évre visszamenőleg tudja visszakövetni.

Skaka a szociáldemokrata irányultságú SDA nevű párt tagja, ámde vallásos muszlim. Életrajza szerint polgármesterként egy borbélyüzletben is érdekelt.

Skaka után a magyar nagykövet, Pósa Krisztián szólalt fel, aki beszédében bosnyákul és magyarul is köszöntötte a résztvevőket, külön kiemelve a szerzőt, Habsburg Györgyöt és a hagyományőrző huszárezredet is. Háromnyelvű felszólalásában elmondta, hogy

Magyarországnak rendkívül fontos Bosznia-Hercegovina és a balkáni régió,

hiszen ezer szállal kötődnek ehhez a régióhoz, ami Magyarország szomszédja, és rendkívül szeretnék, ha a régió nemcsak földrajzi, hanem politikai értelemben is Európa része lenne.

Habsburg György elmondta: történelmi család tagjaként természetesen azonnal igent mondott a felkérésre. Úgy fogalmazott: nem jelentett problémát számára, hogy ide kell jönnie, abba a városba, ahol egy oldalági rokonával 1914-ben végzett egy szerb merénylő pisztolya. Megtiszteltetés volt a meghívás, mert

egy olyan családból jött, amelynek a története Európa történelme.

Szalay-Berzeviczy Attila örömét fejezte ki, hogy Európa egyik legszebb épületében rendezik a kiállítást. Elmondta: több ok miatt kezdte el a könyvet öt évvel ezelőtt: be akarta mutatni a maga módján, hogy mennyire törékeny a béke. Mint elmondta, szerinte semmi sem tudja jobban megragadni az emberek figyelmét, mint a fotók, ezért is érezte úgy, hogy főképpen fotográfiákkal kell elmesélnie a Nagy Háború történetét.

Elment a helyszínekre, de nem csak lefotózta őket, hanem ott is tartózkodott egy ideig. Ilyenkor néha rá is csodálkozott, hogy tényleg mennyire világméretű volt az a háború, ugyanis 59 országba utazott el a munka során. Magával a kiállítással kapcsolatban elmondta: kronológiai sorrendben állították össze, a könyv pedig angol nyelvű lesz.

Borítókép: Habsburg György, Magyarország utazó nagykövete (k) Szalay-Berzeviczy Attila közgazdász, a Budapesti Értéktőzsde korábbi elnökének A Nagy Háború százéves nyomában – Szarajevótól Versailles-ig című fotókiállításán a szarajevói városházán