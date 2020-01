Márki-Zay Péter visszaélt Bessenyei Ferenc nevével

Megelégelte Bessenyei Ferenc özvegye, hogy Márki-Zay propagandacélokra használja a színészóriás nevét, ezért visszavonta a névhasználat jogát a hódmezővásárhelyi önkormányzattól.

Sajtóértesülésre hivatkozva a PestiSrácok arról számol be, hogy a Márki-Zay Péter vezette önkormányzat olyan visszataszítóan élt vissza Bessenyei Ferenc színművész nevével, hogy annak özvegye szigorú lépésre kényszerült.

A Bessenyei Ferenc Művészeti Díj átadóján ugyanis B. Élthes Eszter bejelentette: visszavonja a névhasználati engedélyt.

Mint a vasárnap esti rendezvényen tartott beszédében fogalmazott:

„Az idei díjak odaítélését és azok körülményeit nem fogadom el. Bessenyei Ferenc özvegyeként, szellemi hagyatékának őrzőjeként soha nem engedhetem meg, hogy a XX. század második felének legnagyobb színészének nevét bármilyen politikai csoportosulás a saját céljaira, reklámozására használja, nevével visszaéljen. Sajnos az elmúlt hónapokban Vásárhely polgárai és önkormányzata úgy döntött, hogy a városban jó ideje dúló ádáz politikai csatározásokat tovább folytatja, és ebből a Bessenyei-díjat sem hagyják ki. Ez nem méltó Bessenyei Ferenc szellemiségéhez, aki soha nem politikai célokért, hanem az egyetemes örökérvényű igazságokért és a magyar nép kulturális felemelkedéséért harcolt” – mondta az özvegy.

Megjegyezte: bejelentését azért most tette meg, mert az est tulajdonképpen a városi képviselő-testület díszközgyűlésének minősült. Az özvegy ezt követően levonult a színpadról, és nem is vett részt az ünnepségen. Mivel Márki-Zay Péter az özvegy után ment, jó néhány perccel később tért vissza, így az elismerések átadása is csúszott.

A díjat az önkormányzat egyéni kategóriában megosztva Dratsay Ákos fuvolaművész-zenetanárnak és Berei Erzsébet zongoraművész-tanárnak adományozta.