„Maskara bicska”, patkolt tojás, gyöngygallér: népi iparművészeket díjaztak

MEGEMLÉKEZÉS NAGY ZOLTÁN halálának 30. évfordulójára "Telnek a hónapok, az évek, még mindig hazavárunk Téged. Hidd el, hiányzol nekünk. Még mindig nem hisszük el, hogy nem lehetsz itt velünk. Hisz jó voltál, az Isten is ezt látta, s egy fényes csillaggal több ragyog most nála. Sírodnál sokszor sírva álldogálunk, Hozzád szólunk, mégis mit csináljunk. Olyankor érezzük, megfogod a kezünk és akkor megnyugszik a szívünk, de rá kell jönnünk, hogy most angyalok vigyáznak Rád és már ott van a Te hazád." Szerető Édesanyád és Édesapád

MEGEMLÉKEZÉS CSIZMADIA JÓZSEF "Csak az idő múlik, feledni nem lehet, örökké őrizzük emlékedet." Szerető feleséged és tisztelőid

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. FORRAY ISTVÁN 73 éves korában váratlanul elhunyt. Búcsúztatása 2018. augusztus 16-án, csütörtökön 15 órakor a sióagárdi temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSONKA ERNŐNÉ sz. Csiki Katalin 79 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 13-án, hétfőn 17 órakor lesz a grábóci temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítástól szíveskedjenek eltekinteni. A gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS TÓTH LÁSZLÓNÉ szül. Schváb Mária halálának 4. évfordulójára "Csak az idő múlik, de feledni nem lehet, mert szívünkben örök a fájdalom és a szeretet." Édesanyád, testvéred és családja

"Volt egy mese, nem mondták el végig, nem jutottak tovább, csak a közepéig. Beleszólt a végzet ebbe a mesébe, mikor a legszebb volt, akkor hagyták félbe." Mély megrendüléssel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy CSÁSZÁR JÓZSEFNÉ szül. Pintér Gabriella szekszárdi lakos 51 éves korában váratlanul elhunyt. Szeretett hozzátartozónk végső nyugalomra helyezése 2018. augusztus 14-én, kedden 11 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik. Tudjuk, érezzük, és köszönjük, hogy mély fájdalmunkban együtt éreznek velünk, de ezúton kérjük, a részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjenek. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy OLÁH ISTVÁN volt faddi, majd szekszárdi lakos július 9-én, 75 évesen súlyos betegségben elhunyt. Sosem feledünk, emléked szívünkben él! Gyászolja felesége és családja

Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy VÁLI JÓZSEF udvari lakos 83 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 11-én, szombaton 10 órakor lesz az udvari temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HERGER MÁTYÁSNÉ sz. Báter Mária 93 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 14-én, 17 órakor lesz a nagymányoki temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÁNYAI KÁROLY Kakasd polgármestere életének 63. évében váratlanul elhunyt. Temetése 2018. augusztus 10-én, pénteken 15 órakor lesz a kakasdi temetőben. Előtte, 14 órakor gyászmise a kakasdi katolikus templomban. Kakasd Község Önkormányzata saját halottjának tekinti.

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy THEISZ GYÖRGY 87 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 10-én, pénteken 17 órakor lesz a diósberényi temetőben. Előtte gyászmise 16.30 órakor. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KEMÉNY LÁSZLÓ CSABA életének 62. évében elhunyt. Búcsúztatása 2018. augusztus 10-én, pénteken 17 órakor lesz a paksi evangélikus temető ravatalozójában. Gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. CSERI JÓZSEF Szekszárd, Ezerjó utcai lakos 87 éves korában váratlanul elhunyt. Szeretett hozzátartozónk végső nyugalomra helyezése 2018. augusztus 13-án, hétfőn 11 órakor lesz a szekszárdi újvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik szerettünket utolsó útjára elkísérik. Tudjuk, érezzük, és köszönjük, hogy mély fájdalmunkban együtt éreznek velünk, de ezúton kérjük, a részvétnyilvánítást mellőzni szíveskedjenek. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BECHTEL JÁNOS 66 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 13-án 15 órakor lesz a majosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Köszönetünket fejezzük ki a szekszárdi Balassa János Kórház Fertőző, Onkológiai, Hospice Osztály valamennyi dolgozójának szerettünk WEITNER JÁNOSNÉ sz. Baranyai Zsuzsanna lelkiismeretes, odaadó gondozásáért. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy WEITNER JÁNOSNÉ sz. Baranyai Zsuzsanna 78 éves korában türelemmel viselt, hosszú szenvedés után elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója 2018. augusztus 10-én, pénteken 15 órakor lesz a nagymányoki temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy LUKOVICS JÁNOSNÉ szül. Babai Ágnes volt hőgyészi, volt zombai, szekszárdi lakos 58 éves korában türelemmel viselt súlyos betegség következtében csendesen elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2018. augusztus 13-án, hétfőn 11 órakor lesz a szekszárdi alsóvárosi temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család

MEGEMLÉKEZÉS LOVÁSZ GÁSPÁR nagyvejkei lakos halálának 10. évfordulójára "Szívedben csak jóság és szeretet, Szorgalom és munka volt az életed. Fájdalmunkat leírni nem lehet, Csak letörölni a fájó könnyeket." Feleséged, szerető családod

"Meggyötört lelkem csupa könny és bánat, a virágos rét nélküled sivár és száraz. Megszakad a szívem, mert örök búcsút vettél, csillagok közt a legfényesebb lettél. Angyali mosolyod nem ragyog már többé, de Te a szívemben élsz mindörökké." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ID. FÁBIÁN PÁLNÉ sz. Kelemen Rozália 90 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 10-én, pénteken 17 órakor lesz az izményi temetőben. Előtte gyászmise. A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy POZSONYI GÉZÁNÉ szül. Gálosi Erzsébet Aranka 81 éves korában elhunyt. Temetése 2018. augusztus 10-én, péntek 16 órakor lesz az újdombóvári temetőben, előtte a gyászmise 15 órakor kezdődik az újdombóvári templomban. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. Gyászoló család