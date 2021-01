Megmozdult az ország a Makovecz tervezte templom megépítéséért (videó)

Szinte megostromolták a napokban a tervezett Makovecz-templom megépítésének támogatói a néhai építész nevét viselő alapítványt. A határon innen és túl egyre többen állnak a kezdeményezés mögé, aminek köszönhetően a templomépítés egyre inkább össznemzeti üggyé válhat.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

„Óriási az érdeklődés a fővárosba tervezett Makovecz-templom megépítése iránt, az alapítványunk valóságos ostromállapotot él át, a Hír TV-s szereplésünk óta óránként egy tucat elektronikus levél érkezik hozzánk itthonról és a határon túlról” – erről beszélt a Magyar Nemzetnek Makovecz Pál, a Makovecz Imre Alapítvány elnöke.

Mint ismert, a napokban a Hír TV Credo című műsorának stábja forgatott arról, hogy civilek felkarolták a Makovecz Imre által az eredetileg Felső-Krisztinavárosba álmodott templom tervét. Egy olyan különleges templom tervéről van szó, amely Makovecz Imre egyik utolsó alkotása. A Hírtv.hu-n kiemelték: „Makovecz Imre volt a XX. század egyik legmeghatározóbb magyar építésze. Neve elválaszthatatlan a hazai organikus építőművészettől, egyben ő is volt ennek a szemléletmódnak a legnagyobb hazai apostola és iskolateremtője.” A portál azt is megemlíti: kevesen tudják Makovecz Imréről, hogy egészen mostanáig éppen szülővárosában, ott, ahol élt, alkotott és meghalt, Budapesten nem áll egyetlen általa megálmodott középület sem. Leszámítva a várhatóan őszre elkészülő rákoskerti templomot. Pedig – a Hírtv.hu szerint – a templom, amely a szem számára is megmutatja Isten nagyságát, sokak szerint égbetörőbb és kifejezőbb, mint Gaudí Sagrada Famíliája.

Makovecz Pál a lapnak elmondta, a Hír TV-s szereplésük óta kizárólag támogató leveleket kapnak, az érdeklődők jelentős része pénzbeli felajánlásokat tenne.

„Sokan kérdezik, hogy hová lehet utalni pénzt, megdöbbentő az a szeretet és lelkesedés, amit tapasztalunk” – hangsúlyozta. Egyelőre nem nevezte meg, hogy kik a templomépítés civil támogatói. Hozzátette: ebben a kérdésben szeretne óvatos lenni, noha – mint fogalmazott – kétségkívül már eddig is nagyon komoly emberek sorakoztak fel az ügy mögött és jelentkeztek nála személyesen. Egyelőre kivárnának azzal, hogy megnevezzék őket, fontolgatják, hogy mi legyen a következő lépés. Mint megjegyezte, eddig csak a háttérben dolgoztak azért, hogy ha a templom megépítésére meglesz az akarat, akkor a fejlesztés elindulhasson, de a váratlanul nagyon pozitív fogadtatásnak köszönhetően át kell értékelniük a helyzetet. „A templom építésére sokkal nagyobb az igény, mint ahogy magunk gondoltuk, reméltük” – fűzte hozzá.

Makovecz Pál a templom lehetséges helyszínéről nem tudott konkrétumot mondani, ebben az értelemben „a kezdeményezés még gyerekcipőben jár”. Szavai szerint a támogatók nagyon sok helyszínt felvetnek, de ezeket nem szeretné megnevezni, mert ez csak újabb vitát generálna. Többen is javasolják ugyanakkor, hogy

a templomnak olyan helyen kellene megépülnie, amely zarándokhellyé válhatna, és ahol össze tud gyűlni a magyarság.

Az egyértelmű, hogy a fejlesztéshez nemcsak hosszú idő – becslések szerint az építkezés tíz évig eltarthat majd –, hanem sok pénz is kell, ilyen értelemben fontos lenne, hogy az ügy mögé az egyház és az állam is felsorakozzon. Ezzel kapcsolatban a Makovecz Imre Alapítvány elnöke kiemelte: szeretnék, ha a katedrális megépítése mögé állna a katolikus egyház és a nemzet egésze is.

„Én eddig is biztos voltam abban, hogy a templom meg fog épülni, csak az a kérdés, hogy mikor jön el a pillanat. Kétségkívül úgy fest, hogy a Hír TV-s műsorral valami megváltozott, az ügy pozitív fordulatot vett. Azt nem hiszem, hogy innentől kezdve minden sima lesz, de kétségtelen, hogy a tömeges támogatással egy apróbb lépéssel közelebb kerültünk a megvalósuláshoz” – mutatott rá Makovecz Pál.