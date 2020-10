Nagy az érdeklődés a Müpa Zeneműpályázata iránt

Jelentős számú pályamű érkezett a Müpa Zeneműpályázatának első fordulójába, a fővárosi intézmény 15., jubileumi évadja alkalmából meghirdetett tender ezzel nem zárult le.

A zsűrik további négy zeneművészeti kategóriában november 11-ig várják a pályázók munkáit – közölte a Müpa csütörtökön az MTI-vel.

Az előzsűrizés folyamata a koronavírus-járvánnyal szembeni védekezés érdekében teljes mértékben online zajlott, a Müpa a magyar zenei élet kiválóságaiból, zeneszerzőkből, zenetörténészekből, együttesvezetőkből, karmesterekből és karnagyokból álló, kategóriánként ötfős zsűriknek virtuális találkozókat szervezett – olvasható a közleményben.

Mint írják, az összesen 144 beérkezett pályamű összesítése alapján a tender eddigi legkedveltebb kategóriájának a kamarazenekari és kamaraszimfonikus műveké bizonyult, amelyből 24 darabot küldtek be, míg a szimfonikus zenekarra írt darabokból 18 érkezett. A kamaraopera, valamint a gyermek és ifjúsági kamaraopera kategóriák szintén igen népszerűek a komponisták körében, ezekből összesen 30 született, rockoperából és musicalből pedig 13 pályaművet küldtek be. Az elektroakusztikus zenei kategóriában 20 pályázati anyag érkezett be.

A pályázatra eddig beérkezett munkák száma jó mutatja, hogy a Müpa kiírása megmozgatta a magyar zenei élet kreatív erejét, a pályaművek műfaji megoszlása pedig már most körvonalazza, hogy a zeneszerzők főként mely műfajokat érzik sajátjaiknak. Bízunk benne, hogy a pályázat félidejének hírei további zeneszerzőknek is motivációt fognak adni új pályaművek beadására a négy, még nyitott zeneművészeti kategóriában – idézi a közlemény Káel Csabát, a Müpa vezérigazgatóját.