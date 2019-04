Nemzetközi produkciók zárják hétvégén a Budapesti Tavaszi Fesztivált

Joseph Calleja, Valerij Gergijev és a Mariinszkij Zenekar fellépése mellett az Akvárium Tavasz Terasz és a 100 éves Bauhaus kiállítás zárja a 39. Budapesti Tavaszi Fesztivált.

A fesztivál utolsó hétvégéjén, nagypénteken ad koncertet a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben a Pavarotti és Caruso nyomdokain járó, világhírű máltai tenor, Joseph Calleja, aki az operatörténet legszebb áriáival és az olasz karmesterrel, Pier Giorgio Morandival érkezik Budapestre – közölték a szervezők.

Nagyszombaton Valerij Gergijev karmester a Mariinszkij Zenekar élén hozza el Csajkovszkij utolsó operáját, a Jolántát, amelynek ősbemutatóját 1892-ben a szentpétervári Mariinszkij Színházban tartották. A címszerepben Irina Csurilovát láthatja és hallhatja a közönség.

A neves karmester húsvéthétfőn az Erkel Színházban is vezényel a 236. évadánál tartó Mariinszkij Balettegyüttes előadásán, akik Prokofjev balettmeséjét, a Hamupipőkét hozzák el Budapestre.

A Zeneakadémián a Moszkvai Csajkovszkij Zenekar és a Prágai Filharmónia Kórusa Jan Latham-Koenig vezényletével készül rendhagyó koncertre, amelyen Polgár Csaba színész-rendező is közreműködik majd.

Szombaton ezen kívül a francia újcirkusz egyik legjelentősebb alkotójának különleges előadása várja a nézőket a Trafóban. Yoann Bourgeois Minuit (Éjféltájt) című produkciójából a nagy érdeklődésre való tekintettel egy matinéelőadást is műsorra tűztek a fesztiválon.

Húsvétvasárnap a nemrég Junior Artisjus-díjjal elismert, pszichedelikus soul zenét játszó magyar Mörk zenekar legújabb nagylemezét, a The Death and Resurrection of Morköt mutatja be az A38 Hajón, Hrutka Róbert új formációja, a Nagy Dániel Viktor színésszel közösen alapított Wigama Lekko pedig az Uránia Nemzeti Filmszínházban lép fel.

Szintén vasárnap ad koncertet az Akvárium Tavasz Teraszon a Rutkai Bori Banda, az ingyenes koncertet az énekesnő színes bábjai teszik egyedivé.

A fesztivál két helyszínen is izgalmas tárlatokkal ünnepli az idén 100 éves Bauhaus-mozgalmat. A Ludwig Múzeumban Bauhaus100. Program a mának címmel követhetik végig a látogatók a képzőművészeti műhely és reformiskola történetének legfontosabb mozzanatait, míg a Müpa Zászlóterében megtekinthető Bauhaus Contemporary a kortárs fotográfia eszközével idézi meg a Bauhaus szellemiségét és az abban szerepet vállaló magyar művészeket.