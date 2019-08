Nemzetközi viszonylatban is párját ritkítja a Fonó sikere

A legrangosabb világzenei rangsort, a World Music Charts Europe-ot két Fonós kiadvány vezeti.

Nemzetközi viszonylatban egy kiadónak sem sikerült eddig a világzenei toplista két vezető helyét megszereznie. A Fonónak most augusztusban igen: a legrangosabb világzenei rangsort, a World Music Charts Europe-ot két Fonós kiadvány vezeti: első helyen a Boban Markovic Orkestar MRAK című albuma, második helyen pedig Lajkó Félix & VOLOSI lemeze szerepel. A WMCE listáját 27 ország 50 rádiós világzenei szakemberének szavazatai alapján állítják össze és teszik közzé minden hónap 1-jén ezen az oldalon.

Boban Markovic és zenekarának lemeze második hónapja szerepel az első helyen, ezt korábban csak egy hazai kiadványnak sikerült elérnie 2013-ban, Lajkó Félix Mező című albumának.

További felületek is az élvonalba sorolják a Fonó lemeztermését. Az első sorban a régió zenéit szemléző Balkan World Music Charts negyedéves listáját jelenleg a Lajkó Félix & VOLOSI vezeti, az első tízben pedig további két Fonós album szerepel, a BABRA és a Meybahar debütáló lemezei. (A lista itt érhető el.)

A világzenei piacon szintén meghatározó felület a Transglobal World Music Charts, amely augusztusban a Boban Markovic Orkestar MRAK, a Lajó Félix & VOLOSI, valamint Vaszi Levente és Vrencsán Anita albumát tartotta érdemesnek a listázásra, ugyanez a felület júliusban a Szászcsávási sorozat 6. albumát méltatta figyelemre.

A nemzetközi világzene piac vezető szaklapja, a londoni székhelyű Songlines az elmúlt évben több Fonós lemezről közölt kritikát, illetve válogatta be az albumokat a rangos Top of the World kiemelt CD mellékletébe, így Top of the World elismerésben részesült a Cimbalom Brothers: Brotherhood és a Boban Markovic Orkestar: MRAK című lemezek.

2017 január óta, az elmúlt másfél évben több, mint 25 lemezt adott ki a Fonó, köztük olyan hiánypótló albumokat, mint Vaszi Levente és Vrencsán Anita kosteleki gyimesvölgyi népzenei albuma, a Szent Efrém Férfikar két új lemeze, és a teljes szászcsávási sorozat összesen hat CD-vel. A Fonó mindig kiemelt figyelmet fordít a fiatal alkotókra, így több elsőlemezes zenekarnak jelent meg zenei anyaga gondozásukban: Balogh Melinda népdalénekes erdélyi cigány népzenei korongja, a

Mediterráneum zenéit feldolgozó Meybahar világzenei, vagy az Oláh László Quartet jazzlemeze, illetve nem utolsó sorban egy igazi közönség- és szakmai siker: az elsőlemezes Babra délszláv muzsikái. Természetesen megemlítendők a Fonó

élvonalbeli alkotói is, akik új lemezzel rukkoltak elő, így az egyik legtermékenyebb zenekar, a „tizenegylemezes” Cimbaliband (2018 Balkan Projekt, 2019 Iram), a Parno Graszt (2019, Már nem szédülök) friss lemeze, vagy Cserepes új lemeze (2018, My name is Elvis), illetve a Góbé új korongja (2018, ZENG), valamint Dresch Mihály és Borbély Mihály közös munkája (2018, Körbe-körbe).

A Fonóhoz hasonló sikert nemzetközi világzenei piacon egy kiadó sem ért el eddig a kelet-közép-európai régióból. Ahogyan az elmúlt öt évben többször a WOMEX (World Music Expo) is Top Label címmel ismerte el a Fonót, úgy továbbra is elmondható, hogy nemcsak Magyarország, hanem a kelet-közép- európai régió piacvezető intézményéről van szó.