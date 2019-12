Óévbúcsúztató és újévköszöntő az Erkel Színházban

A szilveszteri időszak közkedvelt darabja, ifj. Johann Strauss A denevér című nagyoperettje összesen hat alkalommal lesz látható az év utolsó napján és az új évben.

A szilveszter esti előadás végét hagyományosan éjfélre időzíti az Opera, ami után a kijáratnál pezsgő, a színház felett pedig rövid tűzijáték is várja a közönséget és a józsefvárosi lakosokat. Szinetár Miklós klasszikus díszletei között, Csikós Attila és Vágó Nelly pazar díszleteiben és jelmezeiben a mulatságos történet főbb szerepeit Rezsnyák Róbert és Szappanos Tibor, Kolonits Klára és Horti Lilla, valamint Miklósa Erika és Kiss Diána éneklik. A december 31-én kétszer, valamint január 2-án, 3-án, 4-én és 5-én látható előadások karmestere Dénes István.

Az első napját az Opera immár hagyományosan Beethoven IX. szimfóniájával és az intézmény felkérésére született új művek bemutatásával ünnepli.

Haydn A teremtés című oratóriumának részletére Rujsz Edit készített koreográfiát, amit a Magyar Nemzeti Balett művészei – Carulla Leon Jessica, Leblanc Gergely, Felméry Lili, Balázsi Gergő Ármin, Pokhodnykh Ellina, Timofeev Dmitry – mutatnak be felvételről, Orbán János Dénes Csak vers, szabadság, szerelem című költeményét Csémy Balázs színművész adja elő, valamint leleplezik Verebes György festőművész Újjászületés című alkotását, míg az Opera Zenekar Kovács Zoltán zeneszerző, az Opera I. fagottművészének Három a tánc… – In memoriam Erkel Ferenc című nyitányát adja elő. Az esten újévi köszöntőt mond Nagypál Szabolcs teológus, a IX. szimfóniában szólót énekel Kolonits Klára, Megyesi Schwartz Lúcia, Horváth István és Kováts Kolos, az Opera Zenekart és az Énekkart Vashegyi György vezényli (karigazgató: Csiki Gábor).

2019 az Operában

11 premiert, köztük három ősbemutatót tartott 2019-ben a Magyar Állami Operaház, 369 előadásán csaknem 400 ezer nézőt látott vendégül az Erkel Színházban és azon kívül 5 budapesti, 16 belföldi, 13 külhoni és 4 külföldi helyszínen.

Az áprilistól két hónapon át első próbaüzemét tartó új, kőbányai játszóhelyen, az Eiffel Műhelyházban láthatta a közönség a Mozart két töredékből született A kairói lúd, avagy A rászedett vőlegény című vígoperát, Tóth Péter Örkény István novellájából készített Tóték című egyfelvonásosát, valamint Szálinger Balázs Puccini életéből merítő zenés darabját Krizantémok, avagy Liù halála címmel. Az év első felét meghatározó, Puccini Itáliája elnevezésű tematikus évadban húsz év után tért vissza a Gioconda az Erkel Színház színpadára, míg a szezont záró PucciniFeszt keretében egyedülálló módon az olasz szerző összes színpadi művét műsorára tűzte az Opera.

A fesztivált megnyitó Manon Lescaut-bemutató szomorú mementója, hogy des Grieux szerepében ebben az előadásban láthatta utoljára a magyar közönség az októberben elhunyt Marcello Giordanit, míg februárban az Erkel Színház Lammermoori Lucia-előadásában búcsúzott emblematikus szerepétől Edita Gruberova. Az operavilág nemzetközi élvonalából ugyancsak az Erkel Színház vendége volt gálaesteken Elīna Garanča, Sonya Yoncheva és Ferruccio Furlanetto, margitszigeti előadásaiban vendégszerepelt mások mellett José Cura és Marcelo Álvarez. A VeszprémFeszten René Barbera, Paolo Gavanelli és Zuzana Marková, a Müpában pedig Joseph Calleja és Bryn Terfel is az Opera Zenekar kísértével lépett fel. A balettélet sztárjaiból idén is a Nagy Iván Nemzetközi Balettgála válogatott, amelynek vendégei közt szerepelt Szentpétervár vezető együtteseiből Olesya Novikova és Leonid Sarafanov, a Holland Nemzeti Balettből Maia Makhateli és Artur Shesterikov, a Spanyol Nemzeti Táncegyüttesből pedig Ángel García Molinero és Anthony Pina. Az Opera saját művészeit is jubileumi gálákkal ünnepelte, Komlósi Ildikó 35, Kálmándy Mihály 30, Sümegi Eszter pedig 25 éves operai pályafutása alkalmából állított össze önálló estet.

Az Opera 2019-ben is intenzíven folytatta turnéprogramját Magyarország Kormányának támogatásával. A dél-koreai és az izraeli diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfordulója alkalmából januárban a Bánk bán Teguban, szeptemberben a Sába királynője pedig Tel-Avivben vendégszerepelt koncertszerű formában, míg A kairói lúd… a Szentpétervári Kamaraszínházi Fesztiválra kapott meghívást októberben. Az év első felében fejezte be az intézmény az „Operát az Operából” elnevezésű turnéját, amelynek köszönhetően Puccini művei 13 belföldi és 4 külhoni nagyvárosban csendültek fel, de emellett a Hunyadi László koncertszerű formában Beregszászon és Tatán vendégszerepelt szeptemberben, míg a Kárpát-Haza Gördülő Opera keretében a Szerelmi bájital 8 dél-erdélyi és partiumi településre látogatott el. A hagyományos füredi Anna-báli jelenlét mellett az Opera új kamarakoncert-sorozatot is indított, amivel két további helyszínre – Pápára és Kiskőrösre – látogatott el az idei évadban. A Magyar Nemzeti Balett modern estjével Brnóba kapott meghívást, két műsorral is közreműködött a Nemzeti Táncszínház új, Millenárison található játszóhelyének avatásán, és egyebek mellett a győri Magyar Táncfesztiválra is meghívást kapott.

Az Opera ebben az évben is folytatta missziós tevékenységét, hogy hozzájáruljon a jövő értő opera-és balettközönségének kineveléséhez. Az OperaKaland 2019-ben is várta a középiskolás, illetve az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett Lázár Ervin Programnak köszönhetően immár az általános iskolás osztályokat is.

A tavaszi Háry János és az őszi Hunyadi László-sorozat 30 előadását több mint 34 ezer fiatal tekinthette meg.

Ezen kívül az Opera kiscsoportos gyermekprogramjai – Ringató, Apás Ringató, Csengő-bongó délután, Hangszervarázs, Operatúra Papagenóval – további 11 ezer nézőt vonzottak, míg az Opera Nagykövetei 147 településen több mint 1000 előadást tartottak, a Filharmónia Magyarországgal közösen szervezett OperaKommandó pedig 11 ismeretterjesztő előadással hét településre jutott el. Az Opera továbbra is figyelmet kíván fordítani a gyermekekkel foglalkozó felnőttek ismereteinek elmélyítésére is, az OperAkadémia néven meghirdetett továbbképzést 2019-ben több mint 90 pedagógus végezte el.