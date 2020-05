Online programot indított a Nemzeti Táncszínház

Hiányzik a kedvenc táncelőadása? Kíváncsi arra, mit hallgatnak a táncosok és a koreográfusok? A karanténos-koronavírusos időszakban egyre több kreatív ötlet születik a közösségi élmény életben tartására, ezért a Nemzeti Táncszínház is elindította friss zenei válogatását a Spotify-on, valamint az NTSz ON vetítéseit.

– Az NTSz ON című program keretében, keddenként és csütörtökönként, a Nemzeti Táncszínház Facebook- és YouTube-csatornáján felvételről láthatók korábban rögzített táncelőadások a magyar táncélet kiválóságainak tolmácsolásában. Néptánckuriózumok, népszerű kortárs táncelőadások és a különleges műfajok kiválóságai érkeznek otthonunkba a vetítések során – nyilatkozta Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója.

Ezzel egy időben pedig hétről hétre friss zenei válogatásokkal várják az érdeklődőket a Nemzeti Táncszínház Spotify-csatornáján. A népzenétől kezdve a komolyzenéig, a jazztől a kortárs műveken át a gyermekdalokig valamennyi zenei műfaj képviselteti magát a folyamatosan megújuló, különleges lejátszási listán.

– A Nemzeti Táncszínház közel negyven professzionális együttessel együttműködve állítja össze hétről hétre válogatását, amelyben kibontakozik az a műfaji sokszínűség, amely a táncelőadásokat is jellemzi. A táncosok és koreográfusok választásai mellett a Nemzeti Táncszínház kollégái által összeállított lejátszási listát is meghallgathatjuk, illetve feliratkozhatunk a folyamatosan bővülő podcastokra is, ahol a táncvilág nagyjaival, többek között Bozsik Yvette és Novák Ferenc Tata mellett a Kiss Jánossal készült exkluzív beszélgetéseinket lehet meghallgatni. Ráadásul a dalválogatás hallgatásához nem kell előfizetnünk az alkalmazásra, arra ingyenesen is regisztrálhatnak – számolt be az intézményvezető.

Borítóképünk illusztráció, rajta jelenet Maday Tímea LUNA című kortárs előadásából annak próbáján a Nemzeti Táncszínház kistermében 2020. március 1-jén