Pünkösdi népszokásokat idéznek Hollókőn

A húsvét mellett a pünkösdre készülnek legjobban a világörökségi faluban, mert ezt az ünnepet nagy becsben tartják a mélyen katolikus palócok is.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Pünkösd vasárnapján a népszokásokat idézik fel a világörökségi Hollókőn, így az áldásosztást vagy a pünkösdi király választást, hétfőn pedig várjátékkal várják a Nógrád megyei faluba látogatókat – tájékoztatta az MTI-t a Hollókői Világörökség-kezelő Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója.

Kelecsényi Péter elmondta: a húsvét mellett a pünkösdre készülnek legjobban a hollókőiek, ezen az ünnepen emlékeznek meg arra, hogy a húsvét utáni ötvenedik napon a Szentlélek kiáradt az apostolokra. Ezt az ünnepet nagy becsben tartják a mélyen katolikus palócok is – tette hozzá.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Hollókő ófalujában vasárnap egész napos programmal várják a látogatókat. Lesz pünkösdi áldásosztás, néptánc-oktatás, kézműves és gasztronómiai vásár. Tartanak népzenei koncerteket, és lehet nevezni a Hollókő Pünkösdi Királya cím elnyerésére is, a versenyben népi ügyességi feladatokat kell teljesíteni.

Az ófalu udvaraiba betérők részt vehetnek népviseletbemutatón, de be is öltözhetnek népviseletbe és megtanulhatják a jellegzetes viseletek elkészítésének rejtelmeit: a lajbi pitykézését vagy a rakott- és vasalt szoknyakészítés. Lesz olyan udvar, ahol a keresztszemes hímzést, máshol a palóc népdalgyűjtéseket mutatják be az érdeklődőknek.

A palóc játszóházban egész napos népi játszóudvar várja a gyerekeket, a családokat pedig táncház a Kazár Táncegyüttessel az alsó kútnál.

A vasárnapi programban ezzel párhuzamosan a Pajtaárok Nagyszínpadon a Hollókői Néptánccsoport és a Kazár Táncegyüttes lép fel, előadásukat a Folt Zenekar népi koncertje követi.

Hétfőn a végvári időszakot és a kuruc-labanc korszakot idézi fel a Pünkösdi Várjáték Hollókő egyedülálló középkori várában, a vár előtti téren, valamint a portyázó csapatoknak köszönhetően az Ófaluban is.

Az Egri Vitézlő Oskola tagjai fegyveres bemutatót tartanak, a zenészek pedig különböző időpontokban muzsikálnak a várban.

A Balassi Bandérium vár előtti táborában sátrakkal, ágyúkkal, puskákkal, fegyverállványokkal várják az érdeklődőket. A tábori életbe mindenki be is kapcsolódhat, lehetőség lesz fegyverekkel gyakorolni, beöltözködni. Szent László Vitézei a faluban portyáznak labancokként, hogy azután, számos ágyúdörrenéssel kísérve, összecsapjanak a várnál az őket üldöző kurucokkal.

A Jász Múzeumért Kulturális Alapítvány tagjai kézműves foglalkozásokat tartanak Hollókőn, a nap végén pedig az összes résztvevő segítségével ostromjátékban vehetnek részt a látogatók, amit a győztesek lakomája követ.

Borítókép: Illusztráció/Hollókő

Forrás: MTI Fotó/Komka Péter