Rangos filmfesztiválokon szerepel a Sellők és Rinocéroszok

Traub Viktória 15 perces animációs filmjében egy Tilda nevű kislány emlékképei elevenednek meg saját cirkuszukat működtető családjáról.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Traub Viktória Sellők és Rinocéroszok című alkotása, a Médiatanács Magyar Média Mecenatúra Program támogatásával készült 15 perces animációs rövidfilmje elvitte az indiai 7. Bangalore Rövidfilm Fesztivál és az amerikai California Women’s Film Festival Legjobb Animáció Díját is – írja a hirado.hu.

A nyár folyamán több Oscar-kvalifikáló fesztivál versenyprogramjában is szerepelt már. Most vált nyilvánossá, hogy Ausztrália legrangosabb filmfesztiválja, az augusztus 2-19. között tartó Melbourne-i Nemzetközi Filmfesztivál és a szeptemberi kanadai Calgary Nemzetközi Filmfesztivál is versenybe válogatta a filmet, mely az érzelmi kiszolgáltatottságról szól, több nézőpontból is bemutatva a témát.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A filmben a 8 éves Tilda emlékképei elevenednek meg a saját cirkuszukat működtető családjáról. Groteszk, esendő, vágyakozó, szeretetre éhes emberek veszik körül a kislányt. Jelenetről jelenetre tárul fel egy család titkokkal teli múltja. Cirkusz és képzelet, vágy és valóság, bánatból rinocérosz, szexusból sellő. A karakterek átlépik testük határait, a múlt képeiből és egymásból alakulnak, transzformálódnak. A MIFF Oscar-kvalifikáló fesztivál, így az ott díjat nyerő alkotás jogosulttá válik arra, hogy benevezzék a 2019-es, 91. Oscar-díjra.

„Engem nagyon érdekelnek az átváltozások és szeretek szürreális képekkel dolgozni. Ebben a filmben nagyon ki tudtam teljesedni. Rengeteg ötletem és rajzom volt, nagyon precízen kidolgoztam a metamorfózisokat, míg alkotótársaim, Gergely Dorka forgatókönyvíró és Dus Polett forgatókönyvíró-producer a racionalitás oldaláról közelítették meg a történetet és remek szerkezeti vázat alakítottak ki. Fontos volt számomra, hogy megjelenítsük az érzelmi dinamikák változását és azok szürreális ábrázolását. Ezért is olyan sűrű a film, és akkor lehet a legjobban élvezni, ha nem folyamatosan azon gondolkodsz, hogy mit látsz, hanem engeded magad érzelmileg sodródni benne” – nyilatkozta a fim rendezője, Traub Viktória.

„A sellőségnek három életkora jelenik meg a filmben – folytatta a rendező. A kislány még a szexuális érés előtt áll, belőle még bármi válhat, ő még csak a felnőttek szerelmi játszmáinak nézője és szenvedő alanya. Az anyuka a kisteljesedett sellő-lét, aki arra vágyik, hogy szeressék, és kizárólag a szexualitása által határozódik meg. A nagyinál már háttérbe szorult a szexuális orientáltság, neki már más jellegű emberi kapcsolatai vannak.”

A Sellők és Rinocéroszok forgatókönyvét Gergely Dorka, Traub Viktória és Dus Polett írták, a zeneszerző Chris Allan Tod volt. A film vágói Bacskai Brigitta és Polecsák Lajos, sound designere Vadon Zoltán, producere Dus Polett.

A film a tervek szerint idén ősszel kerül hazai forgalmazásba.