Rockmusical ünnepli szabadságharcunk kitörését

Százhetven évvel ezelőtt, 1848-ban robbant ki az a forradalom és szabadságharc, melynek során a függetlenségünkért küzdöttünk az osztrákok ellen. Az alkalomra különleges rendezvénnyel készül a színházi világ: március 15-én mutatják be a Talpra, magyar! című rockmusicalt.

A Talpra, magyar! című rockmusical sajtótájékoztatóján a rendező, Szurdi Miklós, a darab írója, Topolcsányi Laura, valamint zeneszerzője, Mátyássy Szabolcs meséltek a forradalmi musical munkálatairól, történetéről. Köves Gábor producer felkérésére Szurdi Miklós ült a rendezői székbe, aki elmondása szerint újfajta megvilágításban akarja bemutatni a forradalom eseményeit – írja a kultura.hu.

Ezúttal nem a jól ismert hősök, meghatározó személyek és események kapják a hangsúlyt, hanem az egyszerű, hétköznapi emberek életén keresztül ismerhetjük meg a forradalom és szabadságharc éveit.

„Kevesen foglalkoznak azzal, milyen lehetett az egyszerű emberek számára átélni a szabadságharcot, milyen morális problémákkal találták szembe magukat, hogyan tudták megőrizni hitüket, bátorságukat a legkülönbözőbb módokon. Úgy döntöttünk, hogy ilyen darabot írunk és színházba visszük a történetet” – magyarázta Szurdi Miklós.

Az első felvonás 1849 januárjában játszódik majd: Windisch-Grätz osztrák hadvezér január 5-én elfoglalta Budát, melynek következtében a kormány Debrecenbe költözött. A színészeknek is menekülniük kellett, de ők tovább akartak játszani, így a debreceni színház befogadta őket, és összeolvadt a két társulat. A darab során kiderül, ki az, aki szerint harcolni kell, ki volt pacifista és ki mondta, hogy inkább a színházon keresztül kell megvívni a csatákat. „Élik a mindennapi élet gyötrelmeit és nehézségeit, mintha nem lenne szabadságharc, de a szabadságharc mégis nagyon erősen befolyásolja az életüket” – tette hozzá Szurdi Miklós. A színdarab második része 1849 júniusában játszódik, amikor az oroszok Debrecent is elfoglalták. A társulat Szegedre menekült, és a helyi színház itt is befogadta őket. A Talpra, magyar! című előadás végül a szabadságharc utolsó nagy pillanatával zárul.

„A szabadságharcra magasztos eseményként, hőstettként gondol mindenki, ám mi most a humorát próbáltuk megkeresni, és azokat a kis emberi problémákat, amelyek ilyenkor eltörpülnek, a következő pillanatban viszont felerősödnek és elsődlegessé válnak. Követtük a történelmi hűséget, tehát minden, ami történelmi tényként szerepel a darabban, valós eseményen alapul. E mellé kitaláltunk szerelmi szálat, ármányt, árulást, féltékenységet, barátságot és mindent, ami egyébként az életünkben jelen van. Reméljük, hogy sikerült belőle izgalmas, felemelő és emberi előadást létrehoznunk” – zárta beszédét a rendező.

A darab szövegírója, Topolcsányi Laura a kultura.hu cikkében kiemelte, milyen komoly anyaggyűjtési folyamatok zajlottak a színdarab írása alatt, amivel párhuzamosan alakult ki a fiktív elemeket tartalmazó történet. Hozzátette:

a kutatómunka során szembesült azzal, hogy a szabadságot a kor szellemi nagyjai kiegészítették a világszabadság szóval. Úgy fogalmaztak: nem létezik olyan, hogy nemzetek szabadsága, a népek egyenként nem lehetnek szabadok, csak akkor, ha mindenki azzá válik, és létrejön a világszabadság.

Elmondta azt is, hogy Szurdi Miklós rendezővel már harmadik éve dolgoznak együtt, és nemrég csatlakozott hozzájuk Mátyássy Szabolcs zeneszerző. A darab írója jó szívvel emlékezett vissza a 2017 szeptemberében elindult közös alkotómunkára.

A Talpra, magyar! című rockmusicalben 18 zeneszámot hallhat majd a közönség, melyek mindegyike Mátyássy Szabolcs alkotása. A február 21-ei sajtótájékoztatón a zeneszerző is megerősítette, hogy a történelem ezen meghatározó eseményeinek megvan az utókor által kialakított narratívája, van elképzelésünk róla, amely nem feltétlenül fedi le teljesen a történteket, csupán a felszínt jelenti. Ebben a darabban az eseményeket olyan emberek életén keresztül fogjuk megismerni, akik akkor átélték azokat.

„Azért volt fontos számomra ez a munka, mert nem hiszek abban, hogy egy musicalnek vagy bármilyen alkotásnak hasonlítania kell valamire, valamihez igazodnia kell, valamit másolnia kell. Ez vadonatúj musical rockos hangzással és a szabadságharcnak állít emléket. Ez minden magyar embernek szól mindenféle izmus nélkül” – emelte ki Mátyássy Szabolcs.

A forradalmi közegben és korban élő fiatal színészeket rendkívüli szereplőgárda kelti életre, melyben számos ismert és még ismeretlen, de ígéretes tehetség nevével találkozhatunk. A főszerepben Miller Dávid, Pesák Ádám, Széles Flóra, Telegdi Kamilla, Borbély Richárd, Vizi Dávid, Tóth Andi, Baranyi Hanna fiatal színészeket láthatjuk. Mellettük olyan színészeket is viszontláthatunk, mint Egyházi Géza, Kiss Ramóna, Pteridisz Hrisztosz, Détár Enikő, Oláh Ibolya, Varga Miklós, Varga Szabolcs, Varga Vivien, Kósa Zsolt, Fehér Adrienn, Vastag Tamás, Xantus Barbara, Moravetz Levente, Verebes István, Pásztor Máté, Zayzon Csaba, Gulyás Hermann Sándor, Rubóczki Márkó.

A Talpra, magyar! című rockmusical ősbemutatója március 15-én lesz a Papp László Budapest Sportarénában. A színdarabban közreműködött Bakó Gábor koreográfus, Fekete Mária jelmeztervező és Bátonyi György díszlettervező.