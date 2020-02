Sokszínű program várja az érdeklődőket a Frankofón Filmnapokon

A tizedik alkalommal megrendezésre kerülő vetítéssorozaton 23 alkotást láthat a magyar közönség Budapesten és 14 városban.

A Frankofón Fesztivál keretében tizedik alkalommal rendezik meg idén a Frankofón Filmnapokat február 26. és március 7. között; az idei vetítéssorozaton 23 alkotást láthat a magyar közönség Budapesten és 14 városban.

A Frankofónia Nemzetközi Szervezet (OIF) 50 éves, a Frankofón Fesztivál húsz éves, míg a Frankofón Filmnapok 10 éves fennállását ünnepli az idén. Az évfordulók alkalmából sokszínű programot állítottak össze – hangsúlyozta Frédéric Rauser, a Francia Intézet igazgatója a programot beharangozó budapesti sajtótájékoztatón.

A Frankofón Filmnapoknak a fővárosban az Uránia Nemzeti Filmszínház, az Art+ Cinema mozi, valamint a Budapesti Francia Intézet ad otthont. Idén újabb két város csatlakozott az eseményhez, így már 14 városban láthatja a magyar közönség az Algériából, Belgiumból, Franciaországból, Kanadából, Kenyából, Marokkóból, Svájcból vagy Tunéziából érkező alkotásokat.

Hangsúlyozta: évről évre nő a fesztivál népszerűsége, tavaly már több mint 13 ezer nézőt regisztráltak. Az idei programban 23 filmet tűznek műsorra három szekcióban: családi, animációs és klasszikus. A programban művészfilmek, vígjátékok, romantikus történetek és közönségfilmek is szerepelnek, több esetben a nemzetközi fesztiválokon is elismert filmeket premier előtt láthatja a magyar közönség.

A filmnapok Hirokazu Kore-eda japán rendező Az igazság című filmjének vetítésével kezdődik jövő szerdán az Uránia Nemzeti Filmszínházban. A francia-japán drámát olyan sztárok szerepelésével mutatják be, mint Catherine Deneuve, Juliette Binoche és Ethan Hawke, de olyan sokszorosan díjazott rendezők alkotásaival is találkozhatnak a nézők, mint a Dardenne-fivérek vagy Xavier Dolan.

Bemutatják Jacques Rivette 1966-ban Denis Diderot regénye alapján készült Az apáca című filmjének felújított változatát Anna Karinával a főszerepben. A műsorban szerepel Ladj Ly rendező Nyomorultak című alkotása is, amely idén Franciaország Oscar-nevezettje volt. A vetítéseket több program is kíséri, köztük például a dokumentumfilm-készítésről tartanak mesterkurzust, de több művész is ellátogat az eseményre.

A filmek mellett a Frankofón Fesztiválon március végig koncertek, előadás, kiállítás, könyvbemutatók és kerekasztal-beszélgetés is várja az érdeklődőket. Frédéric Rauser a programok közül kiemelte Nicolas Stavy zongoraművész koncertjét a Liszt Ferenc Emlékmúzeumban, a Művészetek Palotájában Jean-Philippe Rameau zeneszerző Dardanus című operája csendül fel, a belga Julien Fournier és a Habeas Corpus Compagnie újcirkuszi előadásával pedig a Trafóban lép színpadra. A Budapesti Operettszínházban Boris Vian író születésnek századik évfordulójáról emlékeznek meg tizenkét Vian-sanzonnal. Vive le Jazz! címmel öt izgalmas koncertet hallhat a magyar közönség március 26. és április 4. között.

Pacsay-Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára hangsúlyozta, a Frankofón Fesztivál mára szerves részévé vált Magyarország pezsgő kulturális életének és a főváros mellett egyebek mellett Debrecenben, Győrött, Miskolcon és Pécsen is várják az érdeklődőket.

Kiemelte: Magyarországon a középiskolások körében a francia a harmadik legkedveltebb idegen nyelv az angol és a német után. A Frankofónia Nemzetközi szervezetéhez Magyarország 2004-ben csatlakozott megfigyelői státusban – idézte fel.

Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának nemzetközi ügyekért felelős államtitkára hangsúlyozta, hogy a magyarságot sok közös emlék fűzi a franciákhoz, a nyelvhez és a kultúrához. Mint mondta, a 10. század elején Szent István a francia származású II. Szilveszter pápától kapta apostoli, királyi címét és koronáját, és francia zeneszerző, Berlioz komponálta a Rákóczi-nótát.

Kifejtette, hogy Magyarországon nagy igény van a francia nyelv tanulására, világviszonylatban is egyedülállónak számítanak a kéttannyelvű középiskolák, amelyek a magyar iskolarendszer legsikeresebb típusai közé tartoznak.