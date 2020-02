Triójával érkezik Trixie Whitley belga-amerikai énekesnő

Nyolc évvel első budapesti szólókoncertje után március 8-án saját triója élén tér vissza a belga-amerikai multiinstrumentalista énekesnő, Trixie Whitley.

Az előadó, dalszerző legutóbbi albuma, a Lacuna anyagával érkezik a magyar fővárosba, és a Müpában lép fel a Fesztivál Színházbna, ahol Dani Markham, a Childish Gambino dobosa és Daniel Mintseris, St. Vincent billentyűse kíséri – közölték a szervezők csütörtökön az MTI-vel.

Trixie Whitley alig hároméves volt, amikor elismert blues-rock dalszerző-énekes édesapja, Chris Whitley mellett közönség elé lépett. Bár Gentben született, addigra már a tengerentúlra költözött a család, így a kilencvenes évek pezsgő New York-i artszférájában nevelkedett.

Már kisgyermekként olyan zenészek közt mozgott, mint Dave Matthews, Keith Richards vagy Bruce Springsteen. Sok időt töltött a Greenwich Village-i Electric Lady Studio falai között, ahol édesapja rögzítette lemezeit, többek közt az 1997-es Terra Incognitát, amely az akkor tízéves Trixie hivatalos debütálása lett. Egy évvel később visszaköltöztek Belgiumba, ahol az ország legfiatalabb rezidens dj-jeként avantgárd dzsesszt és elektronikus zenét játszott rave partykon és az antwerpeni Kortárs Művészeti Múzeumban. Hamarosan tánc- és színházi társulatok tagjaként turnézott dobosként, énekesként, színészként és táncosként.

Tizenhét évesen abbahagyta az iskolát és visszaköltözött New Yorkba, ahol egy ideig pincérnőként dolgozott, miközben megtanult zongorázni és dalokat írt. Első önálló kislemezét, a Strong Bloodot 2008 tavaszán rögzítette, még azon a nyáron meghívták a Montreali Nemzetközi Jazz Fesztiválra. Néhány éven belül olyan sztárokkal dolgozott együtt, mint Marc Ribot, Robert Plant vagy Marianne Faithfull, felfigyelt rá a Grammy-díjas producer, Daniel Lanois is, aki meghívta alakulófélben lévő supergroupjába énekelni. Míg a Black Dubbal végigturnézta a világot, saját dalain dolgozott. 2012-ben jelent meg Fourth Corner című első önálló lemeze, ami nagy siker lett.

Invenciózus és provokatív zenéjét azok is szeretik, akik a modern soult szeretik, de azok is, akik a triphopos hangzást kedvelik inkább. Legutóbbi, tavaly megjelent Lacuna című albumát a Run the Jewels rapduó producerével, Little Shalimarral készítette: az anyagon Trixie Whitley karakteres vokálja és szövegei keverednek a hipnotikus elektronika ritmusaival, az R&B és az indie rock stílusjegyeivel.