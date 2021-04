Liget néven új nyári rendezvénysorozat indul Székesfehérváron, a Fezen Fesztivál területén: amennyiben a vírushelyzet és a szabályozás is kedvezően alakul, a június 11-től szeptember 11-ig tartó rendezvénysorozaton minden hétvégén lesznek élő zenés koncertek.

A szervezők közleménye szerint a három hónapos programsorozaton fellép a hazai zenei élet java, mások mellett Ákos, Majka, a Bagossy Brothers, a Margaret Island, Rúzsa Magdi, a Never Say Never és a hazai rockzene legnagyobbjai. A júniusi előzetes szerint színpadra áll többek között a P. Mobil, Horváth Tamás, a Blahalouisiana és a Follow the Flow is.

Kovács Antal főszervező arról még nem tudott beszámolni, hogy milyen körülmények vagy szabályok mentén tudnak nézőket fogadni, így jelenleg azt sem tudják, hogy védettségi igazolvánnyal, létszámkorlátozással, esetleg végre teljesen szabadon élvezhetik-e a koncerteket a zenekedvelők. Éppen emiatt nem is indítanak jegyelővételt a koncertekre, csak előregisztrációt: akik feliratkoznak, elsőként értesülhetnek majd a jegyvásárlás elindulásáról, és 48 órán keresztül csak ők vehetik meg a belépőt, kedvezményes áron.

A szervezők az egészségügyi dolgozókra is gondoltak, szeretnék megköszönni azt az emberfeletti munkát, amelyet végeznek, ezért hamarosan közzéteszik, milyen formában látják őket vendégül a Ligetben.

A közlemény említést tett a 2021-es Fezen Fesztiválról is, amelynek programja készen van, folyamatos az egyeztetés a külföldi előadókkal. A fesztivál megtartásáról április végén születik döntés – tették hozzá.