Vidnyánszky Attila: az élet menni fog tovább

A Nemzeti Színház főigazgatója szerint a nézők érdekében szükséges lépés volt az előadások lemondása. Arról is beszélt, mi történik ilyen esetben a színfalak mögött, és milyen gazdasági következményei lehetnek a veszélyhelyzetnek.

Vidnyánszky Attilával a Magyar Hírlap készített interjút. Az igazgató a lapnak elmondta, hallották, mi történik külföldön, figyelték a híreket, de előre készülni nem lehetett a történtekre.

Mint mondta, a Nemzeti Színházban egy időre minden tolódik. A nemzetiségi színházi fesztivált, a Jelen/Létet első körben április végén megtartják, ha megoldódik minden, ha nem, akkor ősszel.

„Azt biztosan tudom mondani, mert most ütöttük rá a pecsétet, hogy a 7.MITEM-et

szeptember végén – október elején meg tudjuk tartani, egyeztettünk Robert Wilsonékkal, akkor tudnak jönni”

– közölte az igazgató.

Hozzátette, leállt a Lázár Ervin Program is, amelyben más színházakkal együtt nekik is vannak kötelezettségeik, de – mint fogalmazott – ezt a döntést most meg kellett hozni.

Kérdésre válaszolva – hogy mi történik most a színházban – elmondta, most még próbálni fognak, amíg lehet.

„A műszak valami olyasmivel fog foglalkozni, amit évek óta kérnek tőlem, és sosem tudtam rá időt adni, hogy átrakhassák, rendezhessék a raktárt, kirakják a selejtet. A dramaturgián tervezzük a következő évet, elkezdem a szerződtetéseket is… az élet menni fog tovább. Csak a lényeget nem tudjuk csinálni: a közönségünket kiszolgálni. De legyünk túl ezen az időszakon, és akkor majd a színházakkal megkoronázzuk a vírustalan hónapokat” – fogalmazott Vidnyánszky Attila.

Arról is beszélt, hogy

nem tervez online közvetítést, üres nézőtér előtt játszott előadásokat.

„Úgy gondolom, a színház attól csodálatos, hogy itt és most történik, hogy a színész karnyújtásnyira van a nézőtől. Arról nem beszélve, hogy ez millió szerzői jogi nehézséget, kérdést vet föl, óvnám attól a kollégákat, hogy ezek tisztázása nélkül ugorjanak bele ebbe” – tette hozzá.

Borítókép: Vidnyánszky Attila