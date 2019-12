Virtuálisan már bejárható a Néprajzi Múzeum új épülete (videó)

Új arcát mutatja meg a Liget Budapest Projekt. Hangulatos kisfilmben fűzték össze a kivitelezési fázisban lévő épület képeit a virtuális modellel. Az az érzésünk, mintha benne járnánk.

A bejárhatóság és a látogatói élmény állnak a Néprajzi Múzeum leendő otthonáról készített animáció fókuszában, a videó különlegességét emellett a 3D-ben szkennelt műtárgyak, valamint a drónfelvételek és a virtuális épületmodell összefűzése jelentik – közölte a múzeum pénteken.

Mint a közlemény emlékeztet, Európa egyik legkorábbi, 1872 óta működő etnográfiai intézményeként a Néprajzi Múzeum első alkalommal költözik számára tervezett, minden szakmai és látogatói igényt kielégítő új épületbe, ahol a tervek szerint az intézmény kevésbé ismert kincseit is megismerheti a közönség.

A háromezer négyzetméteres állandó kiállítási tér egy korszerű szemléletű, nagyszabású, látogatóbarát tárlat létrehozására kínál majd lehetőséget. Az épületben jelentősen megnő majd a látogatók által közvetlenül megismerhető műtárgyak száma, emellett az időszaki tárlatok is több ezer négyzetméteren kapnak helyet – emelte ki a múzeum.

„Nem könnyű pusztán a megépülő négyzetméterek száma alapján értelmezni az új épület által kínált lehetőségeket, de ha azzal érvelünk, hogy a korábbi kiállítási tereinknek közel a háromszorosát használhatjuk majd, akkor a látogatóink számára is nyilvánvaló, hogy milyen szintű gyarapodást eredményez a fejlesztés”

– idézi a közlemény Kemecsi Lajost, a múzeum főigazgatóját.

Mint az építtetők hangsúlyozzák, egy korszerű múzeum ma már nemcsak kiállításain keresztül éri el közönségét, hanem valódi találkozási helyet és hiteles tudásbázist is kínál, ezért a fejlesztés része a múzeumi rendezvényeknek helyet adó terem, valamint az egyedülállóan izgalmas néprajzi filmgyűjtemény bemutatására szolgáló moziterem is.

Az ifjúsági múzeum állandó tárlata mellett további múzeumpedagógiai és ismeretátadási interaktív terek is készülnek az új múzeumi épületben, bennük műhelyek, workshopok, kézműves foglalkozások helyszínei. Az érdeklődők számára korszerű kutatóterem és könyvtári olvasóterem is készül, ahol a lenyűgöző gazdagságú fénykép és adattári gyűjtemények már a legkorszerűbb digitalizált megoldásokkal is elérhetővé válnak.

Így készült a film

Az építészeti modellt az épület tervezője, a NAPUR Architect Kft. a beruházó Városliget Zrt. engedélyével bocsátotta a filmkészítők rendelkezésére. A modellt az előkészítő munkák során 3D-s szkennelési technikával létrehozott tárgyakkal egészítették ki, amelyek felbontása tudományos kutatásokra is alkalmas. A filmben a kivitelezési fázisban lévő épület képei vannak összefűzve a virtuális modellel úgy, hogy a helyszíni drónfelvételekből visszanyert valós kamerapályákhoz illesztették a virtuális tér kamerapályáit. Az aláfestő zene Singh-Bahadur Áron munkája, amely a Néprajzi Múzeum Hangtárának archív felvételeire épül.

Borítókép: Az épülő Néprajzi Múzeum belső tereinek látványterve