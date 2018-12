A beszélő festmények és szobrok kora jött el

Nagy durranás lett belőle: mennydörgő képet állított ki Tolnán a kétszeresen technikás alkotó.

Az első interaktív festményét egy tolnai kiállításon már be is mutatta Biszák László. Tekinthetjük nyugodtan világraszóló újdonságnak is a dolgot; sokan fogják követni a szekszárdi képalkotót, de ő az úttörő.

Makovics Kornél fotója alapján készült a Biszák-festmény, Bonyhád környéki villámlásokról. A szír származású, jelenleg Szudánban élő számítógépes szakember, Ahmed Jalal közreműködésével oldották meg, hogy a kép érintésre, mennydörgő hangot hallat. Ugyanilyen technikával beszélő, szavaló, éneklő festmények is készíthetők lesznek a jövőben. Jalal úr egyébként magyar állampolgár, Miskolcon szerzett diplomát, harminc éve. Máris dolgozik az okos festmény továbbfejlesztett változatán. Ezt már meg sem kell érinteni ahhoz, hogy kommunikáljon. Elég közel menni hozzá egy kiállításon.

– Minden alkotásnak vagy egy bizonyos intim szférája – mondja Biszák László –, s ha a szemlélő azon belül kerül, megszólítja a kép. Egy történelmi festmény például elmondhatja a vár, a csata történetét, egy portré az illető életét, egy városkép beszélhet a helyi nevezetességekről.

A technika szobrokba is beépíthető. Így elérhető, hogy Kossuth beszédet mondjon, Latinovits szavaljon, Gregor József énekeljen. A lehetőségek szinte korlátlanok.

A számítógépet ma már egyre több képzőművész használja. Komputergrafikákat, újabban 3D-s alkotásokat is készítenek. Az emberi kreativitást sosem helyettesítheti a gép, de új lehetőségeket kínálhat, és rengeteg rabszolgamunkától – például kitöltő színezéstől – szabadíthatja meg a művészt.

