A boldog jövőképre épül az idei tematika

Kiállításmegnyitót, író-olvasó találkozót, vetélkedőt is rendeztek a megyében működő bibliotékák az Országos Könyvtári Napok nyitónapján. A hét tematikája egy nélkülözéstől mentes, boldog és egészséges jövő képe köré épül.

Benedek Elek életéhez és munkásságához kapcsolódó vetélkedőt szervezett a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár a Magyar Népmese Napja alkalmából az Országos Könyvtári Napokhoz kapcsolódva. De nem ez lesz az egyetlen hagyományos program a héten, hiszen a bibliotékát csütörtökön pincétől a padlásig be lehet járni, pénteken pedig a városközpontban és a Perczel kertben elrejtett könyvcsomagokra lehet vadászni. Minden nap érdekes és színes események várják az érdeklődőket, és akárcsak más könyvtárakban, egész héten elengedik a késedelmi díjat, vasárnap pedig ingyenesen lehet beiratkozni.

A könyvtári napok tematikája idén az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerére épül, amelyben egy páratlanul ambiciózus és átalakító jellegű jövőkép szerepel. Egy olyan világot képzeltek el, amely mentes a nélkülözéstől, ahol mindenki boldogulhat. Olyan világot, amely mentes a félelemtől és az erőszaktól, ahol az írás- és olvasástudás általános. A témakörök között szerepel egyebek mellett A mese hatalma, a Felelősségünk a klímaváltozás, de a létet meghatározó négy elem is. Varga Dalma, a művelődési ház vezetője elmondta, Bogyiszlón ez utóbbiakból a tűzzel és a vízzel foglalkoznak. Kedden a tűzesetek megelőzéséről hallhatnak előadást az érdeklődők, szerdán pedig azt tudják meg, honnan jön a csapvíz.

Itt, akárcsak a megye és az ország többi könyvtárában gyerekeket és felnőtteket előadások, foglalkozások, filmvetítések, könyvbemutatók és író-olvasó találkozók várják.

Szekszárdon, a Garay téren a nyitó napon kiállítás nyílt a leendő tudásközpont látványterveiből. Ács Rezső polgármester nem titkolta, hogy hónapokon keresztül folyt az egyeztetés, ám a létesítmény hosszú évtizedekre készül. A városvezető kiemelte, hogy az épület nem csupán könyvtár lesz és levéltár, hanem olyan közösségi tér, ahol rendezvényeket lehet tartani. Liebhauser János, a megyei bibliotéka igazgatója ehhez hozzátette, hogy a remények szerint a fiatalok találkozóhelye is lesz a tudásközpont, ahol a megújult gyermekkönyvtár, kétszáz fős előadó terem is helyet kap. A hagyományos könyvtári szolgáltatások mellett stúdiót is kialakítanak, sőt még 3D nyomtató is a rendelkezésre áll majd.