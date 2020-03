A Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületével színesebbé vált a kulturális élet

A székelyek kultúráját szerették volna színvonalasan képviselni, és tartani a kapcsolatot azokkal, akikkel a gyökereik közösek. Ezért alakult meg 2010. március 8-án a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesülete. – Azokon a településeken, ahova az öt bukovinai faluból székelyeket telepítettek, már működtek szervezetek, csoportok. A mi helyzetünk különleges, hiszen mind az öt falu képviselteti magát a szervezetben – mesélte Szegedi Dezsőné elnök.

Az elmúlt egy évtizedben nemcsak a létszám emelkedett állandó száztíz-százhúsz főre, de a szekszárdi székelyek kézzel fogható eredményeket is elértek. 2013. január 5-én már emlékparkot avattak hat kopjafával. Öt a bukovinai székely falvakat, Istensegítset, Fogadj­istent, Hadikfalvát, Józseffalvát és Andrásfalvát jelképezi. – A hatodik az összetartozást szimbolizálja, és az áll rajta, „Hazaértünk”, hiszen bízunk benne, hogy Szekszárdról már nem kell elmennünk, itt örökre meggyökerezhetünk – mondta az elnök. A területet a város bocsátotta rendelkezésükre, és a neve Bukovinai székelyek tere lett – Vallásos népcsoport vagyunk, minden eseményt misével kezdünk, ezért a helyszín ideális, hiszen közel van az újvárosi templom. A kopjafákat Törő György fafaragó készítette, de sokat segített Sebestyén Gyula és családja.

Azt is szerettük volna, ha van egy saját helyünk, ahol senkit sem zavarunk, és ahol elhelyezhetjük egyre gyarapodó gyűjteményünket – folytatta Szegedi Dezsőné.

Az egyesületet ismét a város támogatta, az önkormányzattól bérlik a Rákóczi utcai ingatlant, a székelyházat, amelyet 2016. júniusában avattak. Ez volt a vezető szerint talán a legnagyobb esemény a szervezet életében. Az épületet átalakították, teljesen felújították. Közösségi teret alakítottak ki, és végre létrehozhatták a tájszobát. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár révén a berendezéshez kapott a szervezet egymillió forintos támogatást.

Szintén nagy volt az érdeklődés a Balladát éneklő című, emlékiratokat tartalmazó kiadvány és az azt bemutató irodalmi előadás iránt. A könyv szerkesztője Bágyi Zsuzsanna, aki az egyesület kulturális felelőse. A kötet az egyesület azon tagjainak elbeszéléseit gyűjti össze, akik még emlékeznek Bukovinára, a Bácskában töltött évekre.

A Maroknyi székely népdalkört Erős Árpád vezeti, művészeti vezetője Szabóné Gáncs Tünde. A Cinegemadár versenyen legutóbb kiemelt aranyat érdemelt a csapat.

Rendezvények, események

A szekszárdi szervezet tagja a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének, így annak rendezvényein, például megemlékezésén a madéfalvi veszedelem évfordulóján, a disznóvágásán minden évben részt vesznek, sőt, 2018-ban a székely találkozót a szekszárdi egyesület szervezte. Több százan vettek részt ezen az eseményen. A társszervezetekkel is jó kapcsolatot ápolnak. Főztek már Pakson a Puliszka Fesztiválon, és a bátaszéki húshagyó bált sem hagyják ki a szekszárdiak. Szintén szövetségi szervezés a bonyhádi Bukovina Fesztivál, amelynek részeként már kétszer fogadtak ukrajnai csoportot.

Az egyesület rendszeres résztvevője a szekszárdi kulturális programoknak, énekcsoportja szerepel a Szeretet Lángja elnevezésű rendezvényen és a Szüreti Napokon. A szép hagyománnyal rendelkező székely bált is jó ideje ők szervezik, karácsony előtt pedig most már minden évben disznót vágnak. A tagok közül vannak, akik a Maroknyi székely az ötödik hazában című film elkészítésében és több vetítésén is részt vállaltak.