A cipő és az aranymetszés is ihletett műveket

Biszák László festőművész és Alexandra Manea fotográfus kiállítása nyílt meg a Babits Mihály Kulturális Központban ma délután. Az időt, amely nem létezik, próbálják ábrázolni festményen, illetve fotón. Az Idő-tér-kép című tárlat a Bakta galériában látható.

– Ez a kiállítás harminchét kép, ebből tizennyolc az enyém. Egy emberutat tizennyolc képpel már lehet ábrázolni, ami megdöbbentő – vallotta Biszák László. – Emlékképeket ragadtam ki, ezek láthatók a falon. Elég nagy léptékekben haladtam az időben, de sikerült eljutni a kezdetektől, az ősember barlangrajzaitól a jelenig, a banánig. (Ez a pár héttel ezelőtti botrányra utal, amikor egy művész megette egy másik művész műtárgyként alkalmazott, sokat érő banánját.) A festmények felölelik az életet.

– A cipők installációját is elég drámainak tartom. Ebben is benne van az emberi élet útja. Ahogy megszületünk, ránk adnak kis cipőket, majd haladunk egyre feljebb a létrán; az évekkel is. Vannak közben, akik kihullanak. Akik eljutnak az életük végére, és egy szép életutat sikerül megtenniük, azokból esetleg marad egy lábnyom. De a szelek, a víz azt is elmossa – fogalmazott Biszák László.

Alexandra Manea egész fotósorozatát egy számra alapozta annak ellenére, hogy a matematika távol áll tőle. Ez a fí, az aranymetszésnek a mértékegysége. Kerekítve 1,618. Ahogy kutakodott, rengeteg információra tett szert ezzel kapcsolatban.

Isteni mértékegységnek is nevezték az ókorban. Mindenben fellelhető, a legkisebb organizmustól egészen az univerzum felépítéséig. Egy tobozban, egy napraforgóban, az emberi test ez alapján van fölépítve. Egy emberi arcot akkor találunk kellemesnek, ha közel van a tökéletes aranymetszéshez az arány a felépítésében.

Egy koncerten hallgatta a zenét – az is ennek az arányában, spirálisan halad. Addig, amíg eggyé nem válik az univerzummal. Innen jött a gondolat: mi van akkor, ha az ember maga is benne van egy spirálban? És ezt töltjük be a saját tartalmunkkal.

Amikor az ember az időt mint mértékegységet létrehozta magának, egyfajta korlátot is megteremtett. Ebből adódóan az ember ideje árucikké vált. Ahogy idősödünk, azt érezzük, hogy egyre kevesebb az időnk.

Alexandra Manea fotográfus egyik fikciója az, hogy azért érezzük ezt, mert mi egy irracionális szám, a fí alapján vagyunk kódolva, az idő mint mértékegység viszont teljesen racionális. Mindenki tölti tartalommal a spirálját, de közben ott van az idő mint korlátozó mértékegység. Ahogy idősödünk, egyre nagyobb arányban vagyunk töltve tartalommal, és sokkal nehezebb bepréselnünk magunkat ebbe a racionális világba, racionális mértékegységbe.

Az Idő-tér-kép kiállítás megtekinthető február 1-jéig.

Nehéz kedvencet választani

Biszák Lászlónak mindig a legutolsó műalkotása a kedvence. Szívvel-lélekkel fest, állítja. Nem azért fest, mert valamit muszáj vagy piacra szán, hanem azért, mert az kikívánkozik belőle, azt meg akarja valósítani. A legutolsó gondolatról mindig úgy érzi, hogy a többit fölülmúlja, és mindig az a legkedvesebb. Pár hét, hónap pihenést követően már mindet szereti. Alexandra Maneának a csigaházas fotó a tartalma miatt a kedvence, egyébként meg mindig más, attól függ, éppen milyen hangulatban van.

Egy másik kiállítás is nyílt ma Szekszárdon a bárkások gondozásában

Új kiállítást rakott fel, és nyitott meg a „Bárka” Művészeti Szalon (melynek művészeti titkára Biszák László) a Civil Információs Centrum (CIC) Béla király tér 6. alatti épületében. Témája: zárak, kilincsek, kapuk, ajtók. A témát szabadon alkalmazva vártak képeket erre a kiállításra.

Borítókép: Biszák László és Alexandra Manea az Idő-tér-kép című tárlat megnyitóján