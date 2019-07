A Duna vízi lovagjai az atomvárosnál is kikötöttek egy napra

Nem túlzás azt állítani, hogy a Nemzetközi Dunatúra a világ leghosszabb, legrégebbi szervezett vízi túrája. A kezdeményezés ugyanis az 1956-os évhez köthető. Az Ingolstadt-Sfântu Gheorghe közötti, 2455 kilométeres táv magyarországi szakaszának egyik fontos megállója Pakson van. Ide érkeztek szombaton az immár 64. túra résztvevői.

Az első túra a szlovák fővárosból indult és a magyar fővárosig tartott. Majd a táv fokozatosan növekedett. A Pozsony-Budapestből Pozsony-Belgrád, majd Bécs-Belgrád, hosszú időre pedig Ingolstadt-Silistra lett. Ma a záró helyszín Sfântu Gheorghe – ez a település a Duna-deltában, a Fekete-tenger partján található.

A Nemzetközi Dunatúra, azaz a Tour International Danubien (TID) idén is fogadta a folyam által nem érintett jelentkezőket. – Ez alkalommal a dunai országok képviselői mellett van körünkben cseh, amerikai, ausztrál, olasz, svájci és svéd evezős is – mondta el lapunknak Fejérvári Gábor, a hazai főszervező. – Természetesen most is a magyar és szlovák túrázók alkotják a többséget. Ide, Paksra a dunaújvárosi megálló után érkeztünk. Nem egyszerre kötünk ki. Miután a térségben van néhány homokpad és nagyon meleg van, sokan megmártóznak ezeken a kis szigeteken. Ők később érkeznek.

A TID szervezői a kezdetektől törekednek a minél jobb táborozási körülmények biztosítására. A túra minden helyszínén biztosított az ívóvíz-vétel és tisztálkodási lehetőség. Van, ahol ezt a helyi egyesület adottsága teszi lehetővé, és van, ahol ma már mobil eszközök segítenek ebben. Fejérvári Gábor mindenesetre azt vallja, hogy az egész Duna szakasz legklasszabb táborhelye Pakson, az ASE csónakházánál van. A kulturált fürdési lehetőség mindenesetre tény, akárcsak a nyugalmas sátorozó szálláshely; hogy azután arról az ízletes vacsoráról – sült kolbászról – már ne is beszéljünk, amit Barnabás István alpolgármester köszöntője után a város ajándékaként fogyaszthattak el a vendégek.

A túrázók vasárnap reggel indultak tovább, azaz csorogtak lefelé a Dunán. Fejérvári Gábor Mohácson, a határnál átadta a csapatot a szerb szervezőnek.

Évtizedeken átívelő barátságok

A Nemzetközi Dunatúra történetéhez, időszakaihoz hozzátartozik a résztvevők életkori megoszlásának változása. Az elmúlt évek örömteli változást hoztak, hiszen észrevehetően nőtt a diákrésztvevők száma. A túra utánpótlásáról maguk az alapítók, az „öregek” is gondoskodnak, sokuk újra, immáron unokáikkal erősítve csatlakozik a többiekhez.

A TID valódi esemény nemcsak a részvevőknek, hanem a fogadó városoknak is. A kezdeti edzőtúra mára országokat összekötő sportdiplomáciai eseménnyé nőtte ki magát. A nem egyszer 150-200 fős, 10-12 ország evezőseit magába foglaló csapat megérkezését igazi eseményként élik meg a fogadó városok lakói. Így a helyiek gyakran fogadják a megfáradt vándort a helyi specialitásokkal, illetve szerveznek kulturális jellegű kiegészítő programokat is.

– Aki szereti az evezést, a természetet, az a legjobb helyen jár nálunk – fogalmazott Fejérvári Gábor. – A hozzánk érkező olyan közösségbe kerül, melyben tartós barátságok alakulnak ki.