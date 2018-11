A fiatalok is megőrzik és ápolják a hagyományt

Jubileumi közgyűlést tartott a gyönki Német Nemzetiségi Egyesület, mely az idén 25 éves. A szervezet elnöke, Kemler Imréné beszámolt az eddig végzett munkáról, és vázolta a közeljövő terveit.

Már 1991-ben létrehoztak egy Német Nemzetiségi Klubot, mintegy harminc taggal, mely az 1993-ban megalakult egyesület elődje volt. Szépen gyarapodott a létszám, ma már több mint százötven fős a társaság, s köztük sok a fiatal. A sváb hagyományok ápolását a következő generáció is fontosnak tartja Gyönkön.

A külkapcsolatok létrejöttében jelentős szerepe volt a helyi gimnázium tánccsoportjának. Több alkalommal szerepeltek a partnertelepüléseken, illetve fogadták az onnan érkezőket. A német Griesheim, Darmstsdt és Wilkau-Haslau, valamint a francia Bar-le-Duck városával, 1997-ben kötött testvérvárosi szerződést Gyönk.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A helyi rendezvények legtöbbjének lebonyolításában részt vállalnak a német egyesület tagjai, s vannak saját szervezésű programjaik is: farsangi bál, sváb disznóvágás, pünkösdi borudvar, Márton-napi újborkóstoló, mézeskalács-kiállítás, hagyományőrző estek.

Évente több pályázatot adnak be, s az így nyert pénzből vásároltak már számítógépet, projektort, mobil kemencét, kürtőskalácssütőt, sátrakat, székeket, asztalokat. Az idén egy ház megvételére is módjuk nyílt. Eddig nehézségekbe ütközött a nagy létszámú egyesület programjainak lebonyolítása. A Találkozások Házába – ahol az önkormányzat helyet biztosított a számukra – nem fértek be mindannyian. Most lesz tágas helyük, csak még rendbe kell hozniuk az épületet. Ezt nem pályázati pénzből vették, hanem egy gyönki elszármazott, Galántai János Jakab támogatásának köszönhetően.