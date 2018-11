Gemenc ma címet viseli Vitéz Attila új albuma

A Gemenc ma címmel jelent meg Vitéz Attila, László Anasztázia, Elblinger Ferenc és Erky-Nagy Tibor közös munkájának gyümölcse. Az albumról Vitéz Attila elmondta, hogy mivel a Szekszárdról szóló hasonló kiadványát igen jó szívvel fogadta a közönség, buzdították a folytatásra.

Körülnézett, hogy mi is lehetne alkalmas téma, és a gemenci erdő mellett döntött. Főleg, amikor meglátta a fiatal fotós, László Anasztázia képeit. Az őcsényi hölgynek szenvedélye a természetfotózás, egészen komoly gépparkkal és egyedi látásmóddal rendelkezik.

Természetesen kellett egy olyan valaki is, aki szereti, járja és ismeri a Gemencet. Ez Elblinger tanár úr, aki a szerkesztő szerint kiválóan alkalmazkodott a fotókhoz, és ezekhez minden szempontból kiváló, tartalmas szövegeket készített. A kiadvány négy évszak változásait követi az ártéri erdőben.

Vitéz Attila azt is elmondta, hogy amikor nekiláttak az album elkészítésének, a Duna még nem volt így kiszáradva, ám voltak vészjósló jelek. A könyv így nagyon időszerű, hiszen arra hívja fel a figyelmet, hogy meg kell őrizni ezt a természeti kincset. Nagy erénye, hogy a Gemenc Zrt. jóvoltából a fotós a Gemencben olyan helyeken is fényképezett, ahova a turista nem juthat be.