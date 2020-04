A HuMen Brass Band otthonról szólt együtt

A HuMen Brass Band már év elejétől szorgos műhelymunkával készült a szezonnyitó koncertre. A Garay János Gimnáziumban március 13-án tartandó fellépés azonban a járványveszély miatt elmaradt. A csapatot ez természetesen kellemetlenül érintette, de kedvét azért nem szegte. A fiatalok úgy tervezték, hogy élő videóval pótolják a koncertet. Ám mire elkezdték volna a munkát, a maga teljességében beütött a vészhelyzet. A szigorító intézkedések miatt nemhogy próbálni, de még találkozni sem tudtak egymással.

Más együttes már feladta volna, de nem így a HuMen Brass Band. Ha már úgyis mindannyian szobafogságra kényszerültek – jött az ötlet –, mi lenne, ha otthon próbálnának összehozni egy szerzeményt? Nem sokáig tanakodtak, mert mind mondták, maguk is kíváncsiak voltak arra, hogy mit képesek kihozni ilyen úttörő próbálkozásból. Kiválasztották a szerzeményt, és elkülönítették, illetve a csapattagokhoz rendelték a szólamokat. Otthon azután mindenki felvette az őt illető szólamot az okostelefonjára. Ezek a felvételek Szabó Nándor és Földesi Bálint keze munkája nyomán hanggá és mozgóképpé, azaz klippé álltak össze. Már több mint ezren megtekintették, nemcsak magyar, hanem angol nyelvű gratulációk is köszönik a HuMen Brass Band nyújtotta művészi élményt.

Már a tévében is bemutatkoztak

A HuMen Brass Band tavalyelőtt nyáron alakult meg Szekszárdon. A zenekar akusztikus és elektromos hangszerek fúziójából áll. A közelmúltban egy rendezvényen birtokosai lettek az Újfalusi Gábor – Kiemelkedő Zenei Tehetségért díjnak. Bemutatkoztak a Duna Televízióban is. Repertoárjukat népszerű popslágerek adják.

Legfrissebb zenei klipjük – a Panic! At The Disco – High Hopes feldolgozás – megtekinthető a legnépszerűbb videó megosztó portálon, a YouTube-on is.