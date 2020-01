A kiszabadulás hamis reményéről is beszéltek

Vágvölgyi B. András 1989 című könyvének bemutatóját tartották szerda késő délután a megyei könyvtárban, Szekszárdon. A szerzővel Prieger Zsolt és Liebhauser János beszélgetett.

A most bemutatott kötet a 2009-ben megjelent első kiadásnak szűkített változata, ismertette a szerző. Míg az első kiadás inkább dokumentarista jellegű volt, addig ez, a második kiadás regényesebb. A könyv felosztható több részre, az első rész a Dániel könyve alcímet kapva, ezzel utalva a babiloni kiszabadulás hamis reményére, mondta a szerző, majd kontextusba helyezte mindezt: hiába történt meg a rendszerváltozás, hiába várták azt, hogy felszabadultak, kiszabadultak a régi rendszer rácsai mögül, az ország lakói továbbra is az ország lakói maradtak, a kádárizmus berögződéseivel együtt. A második részben 1989 nemzetközi kontextusát idézi meg Vágvölgyi B. András, mert szerinte tagadhatatlan, hogy az akkor lezajló események nemzetközi hatásokat váltottak ki.

A másfél órára nyúló beszélgetés alatt rengeteg múltbéli és jelenkori esemény, jelenség és attitűd került porondra, szóba került többek között az 1968-as események jelentősége, a kelet-európai országok fejlődése, a politikai köznyelv és közgondolkodás regressziója, de még Vágvölgyi B. András New York-i gyakornokoskodása, az SZDSZ-szel és a FIDESZ-szel való akkori kapcsolata is. Egy-egy gondolat erejéig pedig még a maoizmust, illetve Martin Luther Kinget is megidézték.

Borítóképünkön: Liebhauser János (balról), Prieger Zsolt és Vágvölgyi B. András a könyvmutatón.