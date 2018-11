A költő hidat vert a két város között

Babits Mihály azért vásárolt magának nyaralót Esztergomban, mert az ottani táj is Szekszárdra, az Előhegyre emlékeztette. A 135 éve született költő, író alakját, lényét Csillagné Szánthó Polixéna idézte meg a tegnap délután tartott ünnepségen. A résztvevők a szülőháznál koszorúzással tisztelegtek a város nagy fia előtt.

A megyeszékhely humán bizottságának elnöke beszédében arra is felhívta a figyelmet: a költemények – és ez újabb jellemző adalék – szinte kizárólag tárgyi és táji elemeket idéznek fel, családtagok nélkül. Csillagné Szánthó Polixéna ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy a gyermekként is visszahúzódó Babits Mihály kizárólag a korán elvesztett apjához kötődött erős szálakkal. A költő versei megőrizték ezt a házat, akár a domboldali présházat és a szőlőt is, valamint azt az egykori Szent László utcát, ami ma Babits Mihály utca.

A koszorúzáson jelen voltak a költő nevét viselő intézmények képviselői, velük együtt Ódor János, a megyei múzeum igazgatója is fejet hajtott a szülőháznál.

Ezt követően az Esztergomból érkezett G. Tóth Franciska tartott előadást „…kinyúlhat égig a lélek…” címmel. Az MNM Babits Mihály Emlékházának irodalmi muzeológusa lapunknak elmondta, hogy sokat köszönhetnek a Wosinsky Mór múzeum igazgatójának, továbbá főmuzeológusának, azaz Ódor Jánosnak és Lovas Csillának.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Általuk ugyanis olyan anyagokkal gyarapodott Esztergom, mely lehetővé tette Babits Mihály emlékházának megújítását.

– Az esztergomi kiállítás tehát szekszárdi ihletettségű – fogalmazott G. Tóth Franciska. A költő a múlt század húszas éveiben többször is járt a Dunakanyarban és környékén, ekkor döntött úgy, több ismerőse hívásának is engedve, hogy 1924-ben, a szeretett otthoni lankákra emlékeztető Esztergomban vesz magának nyaralót.

Nagy nevek vendégeskedtek nála

Az 1883. november 26-án Szekszárdon született és 1941. augusztus 4-én Budapesten elhunyt költő esztergomi nyaralója a húszas-harmincas években valóságos irodalmi központként is működött. G. Tóth Franciska azt is elmondta, hogy Karinthy Frigyes, Kosztolányi Dezső, Szabó Lőrinc és Tóth Árpád egyaránt vendégeskedett a villában. Az európaiságot látni tanító költő hatása ma is jól érzékelhető, Szabó T. Anna kortárs irodalmár jegyezte meg: sokszor csak versei megírása után érzi, hogy sorain átlüktet Babits Mihály.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS