A könyvtártermet az online térre cserélték le a tinik

A Büszkeség és balítélet volt a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár legutóbbi tini olvasóklubjának témája, no és persze a kialakult nehéz helyzet. A megszokott személyes találkozót online beszélgetés váltotta fel a járvány miatt.

Rendhagyó formát öltött a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár tini olvasóklubja a járványhelyzetben, hiszen – ahogy most az élet oly sok területén –, ezt a találkozót is át kellett helyezni az online térbe. A foglalkozásokat vezető Kaposi Ildikó elmondta, hogy egy kicsit izgult, mivel még nem volt példa ilyen különleges helyzetre, a klubot pedig pont azért hozták létre, hogy személyesen beszélgethessenek olvasásélményekről.

A kezdés ugyan döcögősre sikerült, nem volt olyan meghitt és családias az online összejövetel, mint a megszokottak, de aztán csak-csak beindult a beszélgetés. A témát főként a mostani, mindenki számára új helyzet szolgáltatta. Elmesélték a középiskolás fiatalok, hogy otthonról közel sem olyan izgalmas, de még csak nem is egyszerű teljesíteni az iskolai feladatokat. Sok a bizonytalanság. Nehézséget jelent, hogy a tanárokkal sincs meg a személyes kapcsolat, így a visszajelzések hiánya további bizonytalanságot szül: jól csinálják-e, meddig maradnak így a dolgok?

Persze a választott olvasmányt, Jane Austen Büszkeség és balítélet című könyvét sem hagyták szó nélkül. Kaposi Ildikó ehhez egy Kahoot játékot tervezett a fiatalok számára. Miután mindenki bejelentkezett, tizennégy kérdést olvasott fel nekik a válaszlehetőségekkel, ők pedig a telefonjukon megjelenő játékfelületen megnyomták a szerintük helyes választ.

Emellett beszélgettek a könyvről, a karakterekről, büszkeségről és balítéletről, ami sokszor megnehezíti nemcsak a könyv szereplőinek életét, hanem a ma emberéét is. A történet kapcsán fiatalok is elmondták, sokszor hajlamosak vagyunk ítélkezni abban a pillanatban, ahogy meglátunk valakit, holott mindannyian tapasztaltuk már, hogy az első gondolat nem feltétlenül helytálló.

Megegyeztek a következő olvasmányról is, ami Helena Silence Enigma című könyve lett, a fiatalok ugyanis ragaszkodtak hozzá, hogy valami vidám történet legyen, mert elegük van a sok szomorúságból. Mivel zárva a könyvtár, ezt is csak elektronikus formában olvassák a diákok. Aztán két hét múlva – jelen állás szerint továbbra is online – értekeznek róla.

Egy éve alakult A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár tini olvasóklubja valamivel több mint egy éve alakult. Sikerét jelzi, hogy az elsőt egy újabb csoport alakulása követte, és a megye több középiskolájából vannak tagjaik. A csoportok normál esetben havonta találkoznak, ilyenkor megbeszélik az előző alkalommal kiválasztott könyv tanulságait, a szereplők jellemét, de persze sok egyébről is szó esik. Volt, hogy önismereti tesztet töltöttek ki, máskor logisztorikat oldottak meg, egy budapesti út során pedig a népszerű szerzővel, Leiner Laurával is találkozhattak.

Borítóképünk a klub egy korábbi összejövetelén készült