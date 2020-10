A község ékessége a helytörténetet bemutató kiállítás

A község értékeinek óvása, történelmi hagyományainak ápolása a legfontosabb feladatunk. A helyi népi építészet értékei, régi sváb parasztházak találhatóak a faluban – mondta lapunknak László Jánosné, A Fejlődő Kalaznóért Egyesület elnöke.

Tizennégy éve alakult A Fejlődő Kalaznóért Egyesület, elnöke nyolc éve László Jánosné. Négy cikluson át volt a település önkormányzati képviselője, a kultúrház programjait szervezte, jelenleg könyvtáros is. A korábbi elnök, Bodor Katalin kezdeményezte a község egyik ékessége, a Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás létrehozását.

– A kiállítás három népcsoport, a németek, a bukovinai székelyek és a felvidékiek történetét jeleníti meg képes tablók formájában. A gyűjtemény a viseletek, bútorok, munkaeszközök és más használati tárgyakon kívül a hagyományos falusi tevékenységeket is bemutatja. Elhunyt plébánosunk, Elekes Dénes tiszteletére emlékszobát létesítettünk, ahogy Kiss János egykori iskolánk igazgatója és felesége, Kiss Jánosné tanítónő emlékére is. A kiállításnak otthont adó épületet, a németek idejében tűzoltószertárként használták, később itt volt a posta, annak megszűnése után az önkormányzat az egyesületnek adta át a gyűjtemény létrehozására – mondta.

A község lakossága lassan kicserélődik, evangélikus németek már egyáltalán nincsenek. Jelenleg a bukovinai székelyek vannak legtöbben, sok a külföldi: hollandok, németek, amerikaiak, de budapestiek is vásárolnak helyben ingatlanokat. A falu már inkább nyaralófalu, ahol a nem helybélieket hétvégi házasoknak hívják. – Ők egymás között nagyon jól megértik egymást, de szerencsére velünk, helyiekkel is van kapcsolatuk. Számukra is fontos a hagyományok őrzése, a helytörténeti gyűjtemény értékeinek gondozása – tette hozzá László Jánosné.

Minden évben tölgyfaünnep A koronavírus-járvány a faluban is rányomta a bélyegét az amúgy is kis közösséget mozgósító kulturális életre. – A már megszervezett programok közül sokat lemondtunk, csak azokat tartottuk meg, amelyeken be tudtuk tartani a megfelelő védőtávolságot. Például közösen ellátogattunk Hőgyészre, a csicsói bormustrára vagy egy szaletli alatt bicskatartót készítettünk, de az evangélikus templomunkban található padok szú elleni védelmét is elvégeztük. A falunk határában van egy kétszáz éves tölgyfa, minden évben tölgyfaünnepet rendezünk – mondta László Jánosné elnök. Az egyesület a koronavírus-helyzet ellenére is dolgozik, a Magyar Falu Programban pályázott mintegy hatmillió forintra, mert szeretnék felújítani a Helytörténeti Gyűjtemény és Kiállítás épületét.

Borítóképünkön: Kívül-belül szép a templom, a csapat elvégezte a padok szú elleni védelmét