A lényeg csak annyi, hogy jól érezzék magukat

A dombóvári Mesterséges Érzelem zenekar ugyan a bolondok napján alakult, ám ez pusztán a véletlen műve. Zenéjükben és filozófiájukban ez nem köszön vissza.

Az együttes 2007-től számolja fennállását, április elsején volt az első próbájuk, amelyre egy újsághirdetésben toborozták a zenésztársakat. Ekkor már összeállt a kezdő négyes, ami ugyan az évek alatt változott – ahogyan azt már megszokhattuk –, körülbelül négy éve állandósult a zenekar öt fős összetétele, és mondhatni, már össze is csiszolódtak.

Rock zenét játszanak. Ezen belül nem kívánják kategorizálni, leszűkíteni a mozgásterüket. Koncertjeik saját dalokra épülnek, de mindig belecsempésznek némi feldolgozást. Azt, hogy mikor, mennyit és mit, az adott szituáció alapján döntik el.

Ahogy a kezdetekben sem voltak, úgy most sincsenek komoly távlati terveik. Az elején csak jól akarták érezni magukat. Mostanra ez egy picit változott, de a lényeg ugyanaz maradt. − Arra törekszünk, hogy mindenki jól érezze magát a színpadon és a színpad előtt egyaránt. Közben megpróbáljuk elmondani a saját gondolatainkat a dalokon keresztül – mondták.

Az elmúlt tizenegy évben (!) elkészült jó pár lemezük, mondhatni minden formációval készítettek egyet. − A lemezek nagy része megtalálható a Youtube-n, valamint jelen vagyunk a Facebook-on is. A legutóbbi demót bemutatkozásnak szántuk a friss csapattal. Jövő januárban ismét elmegyünk a Cet stúdióba, hogy rögzítsük a legújabb anyagunkat. Ezen a tervek szerint megint lesz egy-két régebbi dalunk is, picit újragondolva, de lesznek újak is – mesélték.

Érdekes tapasztalatot nem osztottak meg velünk, mert úgy érzik, hogy nem nagyon lehet visszaadni azt, ami egy adott helyzetben érdekes, meglepő vagy mókás. Pedig az elmúlt években szép számmal akadt ilyen. − Sokszor elkísérnek minket barátaink is, és ha nyolc-tíz ember utazgat egy buszban hosszú órákon keresztül, ott azért előfordulnak szép történetek… − mondták sejtelmesen.

Otthon, Dombóváron zárják az óévet, az újévet pedig Szekszárdon kezdik. − Dombóváron köszönjük meg a rengeteg támogatást és szeretetet amit kaptunk. Először december nyolcadikán az Omniában, ahol a Born Again lesz a vendégünk, és egy laza, kicsit kötetlen estét szeretnénk tartani. Majd a Dombóvári Rockkarácsonyon, 26-án. Ide már másodszor hívtak meg minket. Januárban Szekszárdon kezdünk, és utána megyünk tovább.

