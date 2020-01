A magasra tett lécet együtt ugorják át

Sérült fiatal felnőtteknek tart táncoktatást Asztalos Zsuzsanna Viktória. Saját koreográfiát visznek színre. Az idén A Pál utcai fiúkból mutattak be részleteket Budapesten, Szekszárdon és Decsen, nagy sikerrel.

Mérnök és tánc­oktató. Meglehetősen ritka foglalkozástársítás. Asztalos Zsuzsanna Viktória így látja biztosítottnak, hogy – miközben sok időt tölt a tánccal, melyből nincs állandó és elegendő bevétele – a megélhetése ne kerüljön veszélybe. Két diplomát szerzett, de főleg munkavédelmi szakmérnöki feladatokat lát el.

– Gyerekkorom óta táncolok – idézi fel a kezdeteket –, Tápai-Kovács Annánál kezdtem, a Dynamic Tánc Sportegyesületben. Ez volt Szekszárdon a modern tánc bölcsője. Később már oktattam is, mert az Anna elment gyesre; csináltam azt vagy tíz évig. De abba kellett hagynom. Egyrészt, mert gerinc- és csípőproblémák kezdtek jelentkezni, másrészt, mert párhuzamosan dolgoztam a Német Színháznak (koreográfiákat kértek tőlem), és foglalkoztam már a sérült fiatal felnőttekkel, akik a Fogyatékosok Nappali Intézményébe járnak. Húsz éve készülünk együtt a fellépésekre, időnként egészséges táncosokat is bevonva. Nagyon szeretjük egymást.

Hét színpadi darab koreográfusa volt Asztalos Zsuzsanna, abban az időben, amikor Frank Ildikó igazgatta a színházat. Volt egy olyan csoportja is Palánkon, melybe gyerekotthonosok, állami gondozásból már kikerült fiatalok és rehabilitációsok is jártak. Ma már csak a halmozottan sérült tánccsoporttal foglalkozik, évről évre új koreográfiát tanítva be nekik. Az idén A Pál utcai fiúkból mutattak be egy 11-12 perces feldolgozást Budapesten, Szekszárdon és Decsen. Tízen-tizenketten vannak olyan állapotban, hogy képesek részt vállalni az ilyen, viszonylag sok koncentrációt és energiát igénylő produkciók begyakorlásában, előadásában.

– Eleinte azt se tudtam, hogyan kell viszonyulni egy sérült emberhez – meséli –, aztán, ahogy egyre több időt töltöttünk együtt, beszippantott engem ez a közeg. Imádok köztük lenni. Amikor kezdtem, ment a hümmögés (Mit akarok én ezektől?), de alig háromnegyed év elteltével eredményesen vettünk részt egy veszprémi fesztiválon, s azóta nem kérdés, hogy ez a mi utunk. Minden évben ott vagyunk a Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület által szervezett programon, a fogyatékossággal élők fesztiválján.

Az idén nem kellett messzire menniük, mert Szekszárd adott otthont az eseménynek. Tudni kell erről a rendezvényről, hogy van szakmai zsűri, mely bírál és tanácsokat ad, de nincsenek helyezések. A részvétel a fontos, és nem csekély a résztvevők száma. Ez egy hét-nyolcszáz főt megmozgató, egyhetes esemény. Aztán, a sikeres fellépéseket követően, folytatódik a hétköznapi munka, az alapozó tréning, s az új darabra való előkészület. Egyéb, kisebb előadások is közbejönnek.

– A karácsonyi készülődésből viszont én ki vagyok hagyva – mondja a táncoktató. – Nyilvánvalóan azért, hogy nekem is meglepetés legyen. Nem azért vagyok számukra kedves, mert dédelgetem őket, hanem, mert ugyanúgy megkövetelem tőlük a munkát, mint bárki mástól. Sajnálkozással nem érhető el eredmény. Hiszek bennük, keményen dolgozunk, magasra téve a lécet, és együtt átugorva.

Közel nyolcszázan a fesztiválon

Szekszárdon született, s máig ott él Asztalos Zsuzsanna Viktória, bár munkája részben Kaposvárhoz köti. Környezetgazdálkodási mérnöki diplomát Szarvason, munkavédelmi szakmérnökit Budapesten szerzett. Van tánc sportoktatói végzettsége is. Elvált, egy gyereket nevel. Húsz éve foglalkozik halmozottan hátrányos fiatal felnőttek táncoktatásával.

Csoportjával részt vesz a speciális művészeti fesztiválokon, melynek minden évben más-más megyeszékhely ad otthont. Az idei, a XXXII. Országos Speciális Művészeti Fesztivált a tolnai megyeszékhelyen, Szekszárdon, a Babits Mihály Kulturális Központban rendezték. A helyiek A Pál utcai fiúkból készített koreográfiával léptek fel. Az összművészeti fesztiválon egyébként negyven szociális és oktatási intézmény, alapítvány, egyesület közel nyolcszáz résztvevővel képviseltette magát.